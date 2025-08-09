Política

Proyecto “antifato” de Opaci, camina en el corredor de la muerte

El proyecto de ley “que establece la eliminación de la intermediación de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) en la expedición de licencias de conducir y en los procesos relacionados a bienes y raíces” camina lentamente a su sentencia de muerte en Diputados, ya que será archivado el próximo lunes 11 en sesión extraordinaria.

Por ABC Color
09 de agosto de 2025 - 01:00
Los diputados cartistas Avelino Dávalos (cuya esposa es miembro de Opaci) conversa durante la sesión con su colega Cristina Villalba.
La iniciativa planteada“Aplanadora del bien” cartista permite en Diputados que Opaci siga metiendo la mano en el bolsillo del ciudadano por varios diputados opositores, que pretendía cortar con el “fato” de la oenegé aliada del cartismo Opaci, tiene sentencia de muerte declarada luego de que, solo por falta de quorum, la mayoría cartista no haya logrado su archivamiento hace dos sesiones.

Este proyecto fue el que también motivó que la bancada de Honor Colorado amenazara con suspender a uno de sus proyectistas, Miguel Martínez, que en medio de la intensa discusión ante el pleno, llamó “colorratas” a los oficialistas que se opusieron.

El cartismo tiene mayoría propia para archivar el proyecto, que está en el 4º punto del orden del día de la sesión extra convocada para las 14:00 del lunes, no así para la suspensión contra Martínez, que también quedaría cajoneada, pero como un “chake” permanente.

