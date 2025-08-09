Proyecto “antifato” de Opaci, camina en el corredor de la muerte

La iniciativa planteada“Aplanadora del bien” cartista permite en Diputados que Opaci siga metiendo la mano en el bolsillo del ciudadano por varios diputados opositores, que pretendía cortar con el “fato” de la oenegé aliada del cartismo Opaci, tiene sentencia de muerte declarada luego de que, solo por falta de quorum, la mayoría cartista no haya logrado su archivamiento hace dos sesiones.

Este proyecto fue el que también motivó que la bancada de Honor Colorado amenazara con suspender a uno de sus proyectistas, Miguel Martínez, que en medio de la intensa discusión ante el pleno, llamó “colorratas” a los oficialistas que se opusieron.

El cartismo tiene mayoría propia para archivar el proyecto, que está en el 4º punto del orden del día de la sesión extra convocada para las 14:00 del lunes, no así para la suspensión contra Martínez, que también quedaría cajoneada, pero como un “chake” permanente.