Peña y otras autoridades fueron abucheados en la inauguración de los Juegos Panamericanos Asu2025

En el inicio de su discurso, durante el evento de Apertura de los Juegos Panamericanos Asu2025, el Ministro del Deporte, César Ramírez, mencionó al presidente Santiago Peña, y con él comenzaron a bajar los primeros abucheos desde los diferentes sectores del estadio Defensores del Chaco.

El segundo en ser nombrado fue el vicepresidente Pedro Alliana, quien también fue recibido con los silbidos por parte de los presentes.

Tras brindar un reconocimiento y agradecimiento a las autoridades de la organización deportiva Panam Sports, el “Tigre” Ramírez se refirió al presidente de la Honorable Cámara de Senadores, Basilio Núñez, momento en el que los abucheos se volvieron a sentir con fuerza.

El Ministro del Deporte continuó haciendo mención a otras autoridades del país, como César Diesel, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y a los diputados presentes, todos ellos bajo una lluvia de silbidos y abucheos.

Una inauguración fantástica

Los Juegos Panamericanos Asu 2025 arrancaron con una ceremonia inaugural desarrollada en el estadio Defensores del Chaco ante una gran cantidad de fanáticos, no solo del deporte sino del cantante argentino Tiago PZK.

La ceremonia inaugural arrancó con un despliegue de bailarines y fuegos artificiales, seguidos de la presentación de las autoridades presentes.

Luego, se llevó a cabo la entonación del Himno Nacional Paraguayo, seguido del desfile de las distintas orgullosas delegaciones participantes de los Juegos Panamericanos ASU 2025. La gran delegación paraguaya desfiló al son de “Soy de mi tierra”, del grupo nacional Tierra Adentro, que fue coreada masivamente en el estadio.

La emocionante presentación de una orquesta en vivo, acompañada de un impactante show de drones, se destacó durante el evento. En el cielo, se proyectaron símbolos paraguayos como el Escudo Nacional, el León Guaraní y el Tereré, por mencionar algunos.

Del 9 al 23 de agosto, Asunción se convertirá en el corazón del deporte panamericano, albergando dos semanas de competencia que prometen dejar huella en la historia.