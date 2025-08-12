Caso Esteban Samaniego: Tribunal rechaza otra chicana

El Tribunal de Apelación Penal, Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Segunda Sala integrado por los magistrados: Arnulfo Arias, Mario Camilo Torres y Paulino Escobar resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación general interpuesto por Guido Ramón Vargas, quien actualmente está con prisión domiciliaria.

Guido Ramón Vargas se desempeñaba como secretario municipal del entonces intendente Esteban Samaniego, actual diputado cartista, por lo cual fue vinculado al esquema de corrupción que supuestamente desvió G. 1.109 millones de la Municipalidad de Quyquyhó.

En la misma causa están acusadas la actual intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR-HC), quien es esposa del parlamentario cartista, Blanca Álvarez viuda de Samaniego, madre del diputado y otras doce personas.

Lea más: Fiscalía pide prisión de acusados en causa que involucra al diputado cartista Samaniego

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En tanto, Esteban Samaniego sigue sin rendir cuentas a la justicia debido a sus fueros parlamentarios y el manto de impunidad que le otorgan sus colegas diputados ya que no tratan los reiterados pedidos de desafuero que pesan en su contra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por chicaneros

Guido Ramón Vargas, actual presidente de la Liga Quyquyhense de Fútbol, fue sometido a la medida cautelar de arresto domiciliario por disposición del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos.

Lea más: Causa Esteban Samaniego: un acusado recurre a la Corte para evitar audiencia preliminar

La medida judicial se dictó tras comprobarse sus reiteradas conductas procesales obstructivas entre ellas recusaciones infundadas, maniobras dilatorias y una evidente falta de voluntad de someterse al debido proceso.

Similar medida tiene también Enrique Javier Lovera Lezcano, actual funcionario público del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (SENEPA), quien era auxiliar administrativo de la Municipalidad de Quyquyhó durante la gestión de Esteban Samaniego.