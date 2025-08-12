Dionisio Amarilla menciona al fallecido ODD como “leyenda viviente” en su respuesta a Coto Nogués

Después de ser domado en redes sociales por el presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, el senador Dionisio Amarilla, respondió esta mañana. Primero con un video en el que muestra que fue a ponerse al día con su cuota social y luego expresando que el titular franjeado debería tomar curso con Osvaldo Domínguez Dibb.
“Coto no tiene ni la más mínima posibilidad de discutir conmigo sobre quién hizo más sacrificio en su vida para salir adelante. No conoce de sol, no conoce de lluvia, no conoce de polvo, no conoce de barro. No conoce de levantarse de madrugada y mucho menos dormir a altas horas”, apuntó el senador.
A renglón seguido, el legislador le dejó una recomendación al titular franjeado: “Deberías tomar curso con ODD (Osvaldo Domínguez Dibb). Aprovechá que es una leyenda viviente y dejá de joder”.
Cuando se le recordó que ODD ya falleció, Amarilla remarcó: “No importa. Tiene herederos, tiene gente, tiene historia. Olimpia es ODD y se nota que Coto no leyó absolutamente nada de ODD”.
Uno de los cuestionamientos por parte del presidente del Olimpia hacia el senador fue que estaba en deuda con el club, ya que no pagaba su cuota de socio desde el 2021. “Ya fui a ponerme al día con el Olimpia, ahora ponete vos al día con el pueblo olimpista”.
Para finalizar, Dionisio Amarilla fue consultado si Coto Nogués nació en cuna de oro, este respondió: “Hasta tiene compromiso con la dictadura”.