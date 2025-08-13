Cartistas y aliados se preparan para sancionar la Ley Anticoncertación

En la sesión ordinaria de este miércoles, el Senado se encamina a sancionar la polémica Ley Anticoncertación, impulsada por el cartismo y sus aliados. El proyecto, cuestionado por diversos sectores opositores, introduce restricciones al padrón y a la participación en las internas de concertación, lo que según sus detractores cercena de forma inconstitucional el derecho ciudadano de elegir y ser elegido.

Los denunciantes solicitaron que la comunidad internacional actúe con firmeza frente a lo que consideran un avance autoritario que restringe la competencia política.

La votación definirá si se aprueba la versión de Diputados o la del Senado, pero en ambos casos la oposición coincide en que la ley desmantela la herramienta de las concertaciones. La comisión de Asuntos Constitucionales ayer recomendó al pleno aprobar la versión de Diputados.

Previo a la sanción, senadores, diputados y referentes opositores formalizaron el pasado 13 de mayo una denuncia ante organismos internacionales y el gobierno de Estados Unidos, acusando al cartismo —grupo político que respalda al presidente Santiago Peña— de provocar un “sistemático deterioro de la democracia en Paraguay”.

“Sepulta la ley de las concertaciones”, afirman

El senador Eduardo Nakayama (independiente) durante la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales advirtió que la iniciativa legislativa atenta directamente contra el espíritu de la concertación y contra el uso del padrón nacional, que por ley es de carácter público y abierto.

“Por la vía legislativa se busca cercenar de manera inconstitucional el derecho de los ciudadanos de poder elegir en unas internas de concertación”, afirmó Nakayama quien se abstuvo de votar, pero dejó constancia de su rechazo.

Por su parte, el senador Rafael Filizzola del Partido Democrático Progresista (PDP) recordó que las leyes electorales son “las reglas de juego” y que tras la caída de la dictadura se alcanzaron consensos amplios para garantizar la participación ciudadana.

“Este proyecto solo busca atentar contra la voluntad popular y la participación de la gente. Es grave porque manipula la legislación para impedir que quienes hacemos alianzas podamos realizarlas”, denunció el parlamentario quien también optó por la abstención.

La senadora Yolanda Paredes de Cruzada Nacional (CN) calificó la norma como “atentatoria contra la participación ciudadana y que afecta directamente a la oposición”. “Mi voto es en contra de este proyecto de ley y así debe constar”, enfatizó.

El cartismo y aliados defienden el texto de Diputados

Por el lado oficialista, el senador cartista Natalicio Chase mocionó aprobar la versión de Diputados, propuesta secundada por el aliado cartista Ramón Retamozo, Javier Zacarías Irún, Carlos Núñez Agüero, Lizarella Valiente y Pedro Díaz Verón.

Mientras se abstuvieron de votar por no estar de acuerdo con el proyecto de ley en general Sergio Rojas (PLRA), Rafael Filizzola (PDP), Eduardo Nakayama (independiente). La senadora Yolanda Paredes (CN) dijo que aunque solo tengan dos opciones ella no iba a acompañar ningún sentido.

¿Qué dice el proyecto de ley anticoncertación?

El punto central de la polémica está en el Artículo 3º, que fija los requisitos para conformar una Concertación Nacional.

Versión Diputados: “La determinación de quienes podrán ser candidatos en las elecciones internas de la Concertación”.

Versión Senado: “La determinación de los titulares del derecho al sufragio activo y pasivo para las elecciones internas de la Concertación”.

Para la oposición, ambas versiones limitan el padrón y excluye votantes, haciendo inviable el mecanismo de alianzas electorales.