Ley de protección de datos: buscarán que se apruebe la versión que “menos daño hace”

El diputado Daniel Centurión (Fuerza Republicana) señaló que en bancada decidieron apoyar a la versión del Senado respecto al proyecto de protección de datos personales. Consideró que es la que “menos daño hace” a la accesibilidad pública y que esperan que al final el presidente Santiago Peña vete la ley.