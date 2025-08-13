Ley de protección de datos: buscarán que se apruebe la versión que “menos daño hace”

Hoy la Cámara de Diputados debe tratar el proyecto de ley de protección de datos personales, que tiene dos versiones en debate. La Cámara de Senadores aprobó la semana pasada modificaciones que desvirtuaron el objetivo original y obstaculizan la ley de acceso a la información pública de funcionarios, lo cual permitiría ocultar casos de nepotismo y corrupción.
Lea más: Modifican ley de datos que “mata” el acceso a la información pública
El diputado Daniel Centurión señaló que como bancada decidieron apoyar la versión del Senado, porque “es la que menos daño hace, por utilizar un término de accesibilidad pública”. No obstante, dijo que esperan que el presidente Santiago Peña al final vete el proyecto.
“Tenemos que plantear que se vuelva a modificar, pero hoy, según la técnica legislativa, solamente tenemos estas dos alternativas y a la que apuntamos es a la que menos daño ocasiona a la accesibilidad y luego esperar a que el Presidente de la República vete y, en todo caso, se vuelva a plantear un nuevo proyecto, dando una apertura absoluta”, señaló.
Aseguró que ambos proyectos restringen la posibilidad del acceso a informaciones públicas y ponen como “trampa” un artículo poco claro sobre qué es “público”.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
“En este tipo de proyectos tenemos que ser claros, estamos o no por la transparencia. Hoy vamos a votar por el mal menor”, consideró.
Lea más: Alertan sobre intento de “matar” la ley de Acceso a la Información Pública