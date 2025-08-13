Johanna Ortega: “Mi banca está a disposición, pero no me van a callar”

La diputada Johanna Ortega, en un tono vehemente y desafiando a sus colegas cartistas- quienes en varias ocasiones gritan “suspensión o expulsión” cuando los opositores cuestionan al oficialismo durante las sesiones- dijo que está harta de los amedrentamientos y que si quieren su banca ella no tiene problema de dársela, pero con eso no la van a callar.

“Yo digo lo que quiero decir, lo seguiré haciendo desde mi banca y si por eso me van a suspender colegas, no hay problema. Esta banca está a disposición de ustedes, porque no es luego mía sino de los 14 mil que me votaron. Hagan lo que se les antoje con ella, pero ustedes van a tener que aguantar, no me van a callar”, sostuvo la diputada durante la sesión ordinaria.

Lea más: Cartistas buscan sancionar al diputado Raúl Benítez, pero protegen a Jatar Fernández

Agregó que los cartistas tienen un libreto armado y lo repiten como loros acusando al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (YoCreo) de ladrón, pero apañan al intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Se pasan difamando y agrediendo, y utilizando todas las herramientas que tienen en su poder, pero cuando tienen el culo sucio se callan y no aclaran nada”, sostuvo la diputada opositora.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La parlamentaria indicó que no entiende cómo algunos colorados entregan sus principios y renuncian a sus convicciones para perseguir a alguien con mentiras por orden de un patrón.

Lea más: Diputado opositor habla sobre posible suspensión tras calificar de “colorratas” a sus colegas colorados

“No voy a entender nunca cómo algunos están dispuestos a entregar su historia, su lealtad, sus convicciones y sus principios para perseguir a alguien con mentiras solo por que deben seguir un libreto”, puntualizó.

Repiten libreto

La parlamentaria respondió al diputado colorado Hugo Meza -quien dice ser de la bancada independiente, pero en la práctica es un fiel cartista- que aprenda mejor los libretos que le dan para venir a repetir en el Congreso.

“Las mentiras del interventor de Ciudad del Este, el señor ignora los documentos,y sale a leer un libreto y eso se repite aquí. Hugo Meza yo la verdad tenía dudas si vos eras cartista o peñista, pero nunca pensé que eras secretario de ZI. Se aprende un libreto y luego se repite mal”, dijo la diputada.

Les indicó que así como los asuncenos aguantan la pésima administración de Nenecho Rodríguez, debido a que el cartismo lo sigue sosteniendo, los colorados tendrán que aguantarse cuando se les trata de colorratas.

“Nosotros debemos aguantarnos a Nenecho a quienes ustedes pusieron de intendente, pero después se ofenden cuando un colega les trata de colorratas. Nuestras bancas traen la voz de la gente, y eso es lo que la gente piensa de ustedes. y es lo que ustedes deben entender. No es que debemos decir lo que ustedes quieren escuchar”, sentenció Johanna Ortega.