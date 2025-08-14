Joven universitario cuenta que hacen polladas para participar en competencias internacionales

La Cámara de Diputados entregó el premio “Las Residentas” al Club de Robótica de la Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA), en reconocimiento a su sobresaliente representación del Paraguay en el VEX Robotics World Championship 2025. La entrega del reconocimiento fue a instancias del diputado Federico “Fredy” Franco (PLRA).

El certamen se desarrolló del 6 al 14 de mayo pasado en el Kay Bailey Hutchison Convention Center de Dallas, Texas (EEUU) y es considerada la competencia de robótica más importante del mundo.

En representación del grupo, habló el capitán del equipo, Daniel González Romero, quien agradeció la distinción y dijo que el resultado representa el fruto de muchos meses de preparación y compromiso.

“Agradecer a nuestras familias, quienes son el pilar y el respaldo económico que tenemos. Gracias a el apoyo de nuestras familias no solo tenemos la oportunidad de estudiar y de dedicarnos a lo que nos gusta sino a dedicar nuestro tiempo y esfuerzo a un proyecto de esta magnitud”, comenzó su discurso el joven estudiante frente a los diputados durante la sesión ordinaria.

Continuó diciendo el joven que una de las limitaciones por la cual muchos estudiantes paraguayos no pueden destacarse en competencias internacionales es la cuestión económica, pues no cuentan con un financiamiento estatal fijo para desarrollar proyectos competitivos.

“Una de las razones por que el paraguayo no puede hacerse notar en escenarios competitivos es la gran cantidad de limitaciones en recursos que se presentan en el camino que nos distraen de nuestros objetivos. Tenemos que recurrir a polladas, hamburgueseadas y cuantas ‘adas’ hay para cubrir los costos básicos en materiales, herramientas, traslados y estadías, lo que provoca que la competencia pase a un plano secundario en cuanto a preocupación" sentenció Daniel González Romero.

El diputado Federico “Fredy” Franco (PLRA), totalmente opacado por el contundente discurso del estudiante, destacó el esfuerzo, la dedicación y el talento de los jóvenes. Valoró también el acompañamiento de las familias, ya que el apoyo y el sacrificio resultaron fundamentales para alcanzar el logro.

Garantizar recursos

Daniel González Romero hizo un fuerte llamado a las autoridades nacionales y en especial a la Cámara de Diputados, donde dijo están los representantes de los ciudadanos.

“Hago un llamado a las autoridades a fin de garantizar un mayor respaldo económico y logístico a los jóvenes que representan al país en competencias internacionales. Este desafío también está en manos de ustedes, el de crear y respaldar las condiciones necesarias para que los estudiantes puedan desarrollarse plenamente y destacar para llevar con orgullo el nombre del Paraguay en competencias internacionales”, dijo el galardonado.

De esta manera, Daniel González Romero se sumó al reclamo que hizo semanas atrás a la estudiante carapegueña Anbella Mercedes González Caballero, quien había calificado de “aberrantes” las excusas del ministro de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, sobre la cancelación del viaje al Parlamento Juvenil del Mercosur 2025. Culpó directamente a la falta de políticas públicas para apoyar a los jóvenes estudiantes.

El equipo premiado en la Cámara de Diputados participó en la división Technology, compitiendo con universidades de alto prestigio a nivel mundial.

La entrega del galardón se enmarcó en lo dispuesto por la Resolución N° 627/2023, que instituye los premios “Las Residentas” y “Padres de la Patria”, como distinciones honoríficas para ciudadanos e instituciones que contribuyen significativamente al desarrollo del Paraguay.