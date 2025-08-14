Llamativa negativa: senadora Paredes reitera por tercera vez pedido de informe al IPS sobre empresas con deudas

El pedido de informes presentado por la senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional (CN), fue reactivado luego de que, pese a reiterados requerimientos y plazos legales vencidos, el Instituto de Previsión Social (IPS) no ha proporcionado la información completa y requerida por la Cámara de Senadores.

El primer pedido de informe fue aprobado el 22 de mayo de 2024 y remitido conforme a la normativa. Al no recibir una respuesta dentro del plazo estipulado, en fecha 26 de junio de 2024 se presentó una reiteración, que fue aprobada el 3 de julio siguiente.

Sin embargo, la respuesta, remitida el 10 de julio, no cubrió ninguno de los seis puntos clave establecidos por la Cámara de Senadores.

Cabe destacar que el artículo 192 de la Constitución Nacional establece que los afectados por pedidos de informe deben responder en un plazo no menor a quince días, obligación incumplida según el análisis del Senado.

Importancia de la información solicitada al IPS

La reiteración de este pedido evidencia la necesidad urgente de que el IPS brinde datos considerados de acceso público y de interés general. El objetivo principal es transparentar quiénes son los responsables de las deudas en concepto de aporte obrero patronal y saber si la institución ha iniciado acciones legales para su recuperación.

La resolución de la Cámara de Senadores indica la necesidad de recibir información detallada en los siguientes puntos:

Monto total adeudado al IPS por aporte obrero patronal hasta la fecha.

Lista completa de empleadores deudores y los montos respectivos.

Relación de las empresas deudoras y aquellas que han solicitado fraccionamiento de deuda.

Especificación de la antigüedad y montos exactos de la morosidad.

Datos completos de representantes y propietarios de las empresas deudoras

Informe sobre juicios iniciados para cobro de dichas deudas, con detalle de fechas, partes involucradas y montos demandados

Acceso a la Información y Transparencia

La senadora Paredes subraya que la falta dé respuestas satisfactorias por parte del IPS, incluso después de tres solicitudes formales, constituye una omisión en el deber de transparencia y acceso a la información pública.

La publicación de estos datos es considerada crucial para la fiscalización ciudadana y la rendición de cuentas. La aprobación del tercer pedido de informes está pendiente en la Cámara de Senadores y de contestarse en este tercer intento se podrá determinar la magnitud de las deudas que afectan al sistema de previsión social y las medidas tomadas para su recuperación.