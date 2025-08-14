López Moreira asocia a Bogarín Alfonso y a Marco Aurelio González con la mafia de los pagarés

A través de un video, el abogado Federico Campos López Moreira manifestó que la mafia de los pagarés está sostenida por gente que quiere copar las instituciones.

En este sentido, apuntó directamente a Jorge Bogarín Alfonso, quien fue declarado significativamente corrupto por los Estados Unidos, y a Marco Aurelio González, Procurador General de la República, quien pasará a ser miembro titular del Directorio del Banco Central del Paraguay.

“Vamos a hacer referencia al copamiento de los órganos de control financiero de los gremios de facultades. ¿Para qué? Para controlar la justicia desde los gremios, utilizando la facultad de Derecho UNA, facultad de la cual yo vengo con excelente promedio", manifestó López Moreira

Luego señaló: “Nuestra facultad de Derecho está acopada por politiqueros traficantes de influencia. Y acá me quiero referir a Marco Aurelio González, procurador general de la República, que viene y se presenta como un valor político gremial apoyando a quién, a una lista de un tal Jorge Bogarín”.

“Bogarín fue nada más y nada menos que acusado de varios actos irregulares y antijurídicos. Y aun así, acusado por nuestra nación, por la ciudadanía y por un gobierno serio que es los Estados Unidos de Norteamérica, sigue intentando meter gente al Consejo de la Magistratura y al JEM, a través de la facultad y los gremios de la facultad de la UNA” recordó el letrado.

A renglón seguido, expresó: “¿Y quién le acompaña en esa aventura? Marco Aurelio González. ¿Y por qué este Marco Aurelio González es tema hoy de preocupación para nosotros los ciudadanos? Porque este señor va a entrar nada más y nada menos que al Banco Central del Paraguay".

Su finalidad es cuidar intereses

En otro momento, el abogado se refiere al motivo por el cual Marco Aurelio desea ocupar ese cargo y comenta: “El motivo es que probablemente él va a querer ir a defender estos intereses (muestra un pagaré). Estos intereses espurios de bancos y financieras y que ya se remonta a su amistad intrínseca, muy objetiva y comprobada con el clan González Daher”.

Seguido recuerda que él fue al velorio de Óscar González Daher y encontró a Marco Aurelio González llorando la muerte de Óscar y abrazando a Ramón González Daher. “Cuando él (Marco Aurelio) estaba en el BCP en la cuestión jurídica, le ayudó presuntamente a Ramón para que él recupere un dinero que no debió haber recuperado de una de las financieras o bancos en problema”.

“Entonces, cuando la gente dice ¿Qué hace este Marco Aurelio González apoyando una causa injusta y llena de cuestiones turbias en la facultad? ¿Qué hace dejando la Procuraduría con un sueldo increíble y con ese prestigio de ser Procurador General de la Nación para irse a ocupar un lugar en el BCP? La respuesta es clara, señores", acotó.

“Está concatenado con el clan González Daher y con los actos antijurídicos que revisten y que se coligen con la mafia de los padres. O sea, señores, atención, atención. Ciudadanos, señores miembros de la Corte, señores miembros del Congreso y ciudadanía, estemos atentos”, finalizó.