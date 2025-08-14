Senado sanciona cambios a ley del futbolista con desventaja para paraguayos, dicen

Los opositores Rafael Filizzola (PDP) y Líder Amarilla (PLRA) agregaron que los jugadores extranjeros tendrían más derechos que los atletas paraguayos en su propio país. El expediente fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

El titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), quien “maneja” el club 12 de Junio de Villa Hayes, ante las críticas dijo que la propia Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) pidió aprobar la versión Diputados.

Erico Galeano, hijo dilecto de Areguá

Justamente ayer la Junta Municipal de Areguá, distrito cuyo intendente es Denis Torres (ANR, HC) declaró hijo dilecto al senador procesado por lavado Erico Galeano (ANR, HC), dueño del Club Capiatá y líder del jefe municipal. Ambos políticos también tienen intereses mutuos en el Club 8 de Setiembre FBC de Valle Pucú.