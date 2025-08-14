Política

Senado sanciona cambios a ley del futbolista con desventaja para paraguayos, dicen

El Senado sancionó ayer las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados a la ley N° 5322/2014 “del Estatuto del futbolista profesional”. La oposición denunció que la norma impulsada por el cartismo solo buscaba dar ventaja a los políticos dueños de clubes, varios de ellos vinculados a procesos de lavado y narcotráfico, en casos de la rescisión de contratos con futbolistas violando sus derechos laborales y hasta estatutos de la FIFA.

Por ABC Color
14 de agosto de 2025 - 01:00
Imagen ilustrativa. Una pelota de fútbol sobre la línea que marca la mitad de una cancha.

Los opositores Rafael Filizzola (PDP) y Líder Amarilla (PLRA) agregaron que los jugadores extranjeros tendrían más derechos que los atletas paraguayos en su propio país. El expediente fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

El titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), quien “maneja” el club 12 de Junio de Villa Hayes, ante las críticas dijo que la propia Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) pidió aprobar la versión Diputados.

Erico Galeano (ANR, HC) dialoga con sus colegas.

Erico Galeano, hijo dilecto de Areguá

Justamente ayer la Junta Municipal de Areguá, distrito cuyo intendente es Denis Torres (ANR, HC) declaró hijo dilecto al senador procesado por lavado Erico Galeano (ANR, HC), dueño del Club Capiatá y líder del jefe municipal. Ambos políticos también tienen intereses mutuos en el Club 8 de Setiembre FBC de Valle Pucú.

