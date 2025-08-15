“Estamos peor”, la exposición que realiza el PPP por aniversario del gobierno de Peña

“Estamos Peor: dos años de mentiras al pueblo”, es el nombre de la exposición de realidades que se realiza en la Plaza de la Libertad este jueves 14 de agosto.

Las realidades que se muestran en esta exposición fueron recopiladas a través de numerosos encuentros en comunidades, barrios y distritos de varios departamentos del país.

Esta exposición está organizada por el Partido Paraguay Pyahura con motivo del segundo aniversario de Gobierno de Santiago Peña.

“Santiago Peña vive en otro Paraguay, donde solo están mejor quienes están alineados a su grupo de privilegiados que viven impunes y burlándose del dolor del pueblo. Viviendo a costa del Estado, usurpando los recursos que deberían destinarse a brindar calidad de vida al pueblo paraguayo. Mientras que, como pueblo en conjunto, todas y todos podemos decir que estamos peor”, señalo Ermo Rodríguez, secretario general del PPP.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Peña y otras autoridades fueron abucheados en la inauguración de los Juegos Panamericanos Asu2025

Seguido mencionó los casos de nepobabys, las experiencias en hospitales públicos ante la falta de medicamentos, equipamiento y turnos para atención especializada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El pueblo sufre la precarización laboral, aumento de la pobreza y la miseria. El empeoramiento de la salud mental, suicidios y de la violencia en todas sus expresiones, feminicidios, migración forzada, desalojos y abandono a la pequeña producción campesina, fortalecimiento del narcotráfico y falta de acceso a la educación, se han agravado durante la gestión de Peña”, señaló.

El pueblo vive el día a día

Ermo comentó que tras el último informe del presidente salieron a recorrer asentamientos, comunidad, ciudad y barrios, para consultar la realidad de las personas en el día a día. “Nuestra gente vive el día a día. Caminos intransitables, la producción no se vende, puestos de salud desastrosos, tendido eléctrico en mal estado”.

“Por esto y otras cosas más es que decimos que estamos peor. Son dos años de mentiras, pues las personas no pueden acceder a derechos básicos y eso refleja el abucheo que recibieron Santiago Peña y su grupo político”, remarcó.

“La propuesta del Partido Paraguay Pyahura es recuperar el poder del pueblo organizado y construir colectivamente el Teta Pyahu Rapere (camino hacia la patria nueva)”, finalizó.