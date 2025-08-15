Hugo Meza dice que hay méritos y mayoría para la destitución de Prieto

La Cámara de Diputados recibió este jueves el informe final del interventor designado en la Municipalidad de Ciudad del Este. El documento fue remitido oficialmente por el Ministerio del Interior y ahora seguirá su trámite legislativo.

El vicepresidente primero de Diputados, Hugo Meza, explicó que el presidente Raúl Latorre enviará el informe a la comisión especial que dictaminó a favor de la intervención. “Vamos a basarnos exclusivamente en el trabajo del auditor para decidir si corresponde la destitución del intendente”, señaló.

Lea más: Tensión en la Municipalidad de Ciudad del Este: funcionarios reclaman salarios y exigen salida del interventor

Meza indicó que la Comisión Especial ahora revisará las pruebas presentadas, incluyendo denuncias sobre “cajas paralelas” y presuntas irregularidades con participación de familiares del intendente Miguel Prieto. A su criterio, los hallazgos son suficientes para su destitución.

“Quedó corta la Contraloría en relación con lo que encontró el auditor en Ciudad del Este. De lo poco que escuché y ahora voy a revisar, hay suficientes méritos”, aseveró.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Afirmó que hay un esquema montado de cajas paralelas en la comuna de Ciudad del Este y eso fue demostrado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Destacó que habría votos necesarios para aprobar la destitución de Prieto. “Yo creo que hay una mayoría importante, evidentemente acá, pero quiero entender de que se va a obrar con mucha responsabilidad tratándose de una municipalidad“, señaló.

Lea más: Prieto descarta renuncia y así responde a denuncia por malversación

No hay fecha para el estudio

El legislador aclaró que no hay apuro, pero que se actuará con responsabilidad y transparencia.

“Tenemos estos días feriados, para poder reflexionar y tener a mano todas las documentaciones remitidas por el auditor y está en campo exclusivo y excluyente de la Cámara de Diputados, para que efectivamente se expida sobre el fondo de la causa”, manifestó.

Recalcó que no planean convertir el pleno en Comisión sin remitir el dictamen a la Comisión Especial, para un estudio pormenor antes de emitir un dictamen.

“La ciudadanía se merece que obremos con honestidad en la decisión final, que finalmente se trata de una destitución o salvataje a un intendente”, afirmó.

Lea más: Esto responden los concejales municipales a los nuevos cuestionamientos del interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este

Interventores deben seguir administrando, dice diputado

Si la comisión emite dictamen, el pleno decidirá si destituye o no al intendente. Para concretar la destitución se requieren 41 votos en la Cámara de Diputados. “Hay mayoría importante, pero vamos a obrar con responsabilidad y transparencia”, aseguró.

Meza sostuvo que hasta que el pleno se pronuncie, el interventor debe seguir al frente de la administración municipal. Si Prieto es destituido y no presenta renuncia, se llamará a elecciones.