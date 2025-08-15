Peña nombra como viceministra del MAG a imputada por supuesta estafa

En reemplazo de la ingeniera Rossana Ayala, “quien pasará a cumplir otras funciones”, el presidente Santiago Peña designó a Bella Rosa Flores Benítez como su nueva viceministra de Agricultura Familiar Campesina, dependiente del MAG.

Aparentemente, el ministerio, a cargo de Carlos Giménez, no tuvo en cuenta que su nueva viceministra está imputada por presunta estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.

En junio, el fiscal José Godoy imputó a Flores Benítez y a Ramón Benítez Mercado por los mencionados hechos ante una denuncia por la venta de un inmueble.

Según detalló el agente del Ministerio Público, la imputación contra la nueva viceministra se encuentra firme y el caso continúa siendo investigado.

Millonaria venta de un inmueble

En noviembre de 2021, las presuntas víctimas de los mencionados hechos punibles habrían comprado un terreno de 165 hectáreas a Bella Rosa Flores Benítez por G. 2.400.000.000 y la venta se realizó con un poder especial que supuestamente le había otorgado Ramón Benítez Mercado, supuesto dueño de la propiedad.

Este poder autorizaba a la mujer a vender la finca y hubo un compromiso de realizar la transferencia del terreno, aunque a criterio de la Fiscalía, esto pudo afianzar la intención de los imputados de engañar a los interesados.

Sin embargo, en 2023 cuando los compradores iniciaron los trámites para registrar la propiedad a su nombre, se les informó que no podían inscribir la finca porque ya estaba registrada a nombre de otra persona, por lo que no pertenecía ni a Flores Benítez ni a Benítez Mercado.

Los denunciantes son representados por tres abogados.

