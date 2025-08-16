Nano pide listado de puestos y salarios en la Conaderna y exasesor de Noelia con sueldazo pone su cargo a disposición

Tras la forzosa salida de la senadora liberocartista Noelia Cabrera envuelta por el supuesto planillerismo de sus “neposobrinos” Iris Rebeca Giménez e Iván Ramiro Giménez y la amenaza de que corra un pedido de expulsión, el senador Juan Carlos “Nano” Galaverna, el jueves último mantuvo su primera reunión con funcionarios de la cuestionada Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna).

Según fuentes legislativas, Galaverna pidió a los funcionarios de la Conaderna un listado en el que conste el cargo y el salario que perciben. La intención del senador sería realizar una nueva reestructuración. Cabe recordar que dicho órgano por orden de Núñez ya fue reestructurado cuando asumió Cabrera con el argumento de “optimizar” los recursos.

Al igual que la senadora liberocartista, el funcionario Carlos Antonio Zelaya Leguizamón abogado y socio del estudio jurídico Law y Medicine SA, quien percibe un salario de G. 27.656.590 también puso su cargo a disposición. El funcionario permanente se desempeña como asesor jurídico de la Conaderna.

Los “neposobrinos” fueron pillados en el estudio jurídico, cuyo propietario es Milciades Centurión, pareja de la senadora Cabrera, lugar donde Zelaya es socio.

Cabrera no sólo renunció a la presidencia de la Conaderna, sino a ser integrante de dicho órgano. En su reemplazo fue designado el senador Sergio Rojas, mientras que por la Cámara de Diputados integra éste órgano el diputado Carlos Pereira (PLRA, independiente). Dicha Cámara sigue sin designar al reemplazante del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.

¿Bachi devolverá la camioneta de Dirisio a la Senabico?

Otra de las medidas anunciadas por Galaverna fue la devolución de la camioneta Chevrolet Silverado de Diego Dirisio, a la presidencia del Senado. Dirisio fue cabeza del esquema de tráfico internacional de armas desarticulado en Dakovo.

El vehículo que la Senabico prestó al Senado se viene mal utilizando desde su inicio. La senadora Cabrera fue captada con el vehículo en una ferretería y hace unas semanas utilizó para hacer campaña proselitista en Capitán Bado.

El hombre fuerte del cartismo administrará G. 2.843 millones en la comisión que fue creada para “defender los recursos naturales” y actualmente destina el 77% de su presupuesto al pago a operadores políticos.

Según la ley del Presupuesto General de la Nación 2025, la Conaderna presupuestó para este año la suma de G. 4.813.303.880, de los cuales Cabrera utilizó G. 1.506.315.624, ejecutando así el 41% del presupuesto total asignado.