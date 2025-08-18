Junta Municipal de CDE deberá elegir a un concejal como intendente interino si se confirma destitución de Miguel Prieto

La diputada Johana Ortega, explicó el procedimiento que se debe dar en caso de que la destitución de Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, se confirme mañana en la sesión extraordinaria de Cámara de Diputados que iniciará a las 10:00.