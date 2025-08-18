Junta Municipal de CDE deberá elegir a un concejal como intendente interino si se confirma destitución de Miguel Prieto

El procedimiento ante una posible destitución del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, inicia con la elección de un intendente interino, que será uno de los miembros de la Junta Municipal que sea electo, explicó la diputada Johana Ortega.
La sesión extraordinaria en Cámara de Diputados, para resolver la destitución o no de Miguel Prieto está prevista para las 10:00 de este martes. La comisión especial que estudió el dictamen final sobre la intervención en la Municipalidad de Ciudad del Este dio su recomendación en mayoría: destituir al intendente.
La parlamentario indicó que el concejal electo interinará el despacho del intendente, hasta que se elija a un nuevo jefe comunal.
El plazo para convocar a elecciones sería de unos 90 días, por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), especificó.
“Lo que va a suceder mañana es injusto, y no hay nada que le moleste más a los cartistas que yo les recuerde que Miguel Prieto les ganó dos lecciones”, remarcó.
Reclamó el poco tiempo que se les otorgó al llamar a sesión extraordinaria para mañana y dijo que eso se debe al “esquema cartista acostumbrado a atropellar”.