Comisión de Diputados recomienda destituir a Miguel Prieto

La comisión especial que analizó el dictamen final del interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este (CDE), Ramón Ramírez, en su mayoría recomienda destituir al intervenido intendente Miguel Prieto.

“Se corroboraron hechos como el mal uso del combustible; inversiones de capital que fueron a parar a gastos corrientes; así como el descubrimiento de cajas paralelas para el cobro de impuestos inmobiliarios”, indicó al respecto el diputado Alejandro Aguilera, titular de la comisión.

Fueron cinco votos para la mayoría y firmaron: Alejandro Aguilera (ANR); Sebastián Remesowski (ANR), Jorge Barressi (ANR); Arturo Urbieta (ANR) y Hugo Meza (ANR).

En minoría estaba el diputado Walter García (Yo Creo), mientras que Pastor Vera (PLRA) no firmó los dictámenes y alegó que mantendrá una reunión con los integrantes de su bancada. Los otros integrantes de la comisión Cleto Giménez (PLRA) tampoco firmó ningún dictamen y Carlos López (PLRA) se encuentra de viaje.

“Matar” políticamente a Prieto

Este fin de semana, se viralizaron audios que habrían sido captados en la oficina del interventor de Ciudad del Este, que según el mismo fue violentada días atrás.

Lea más: Filtran supuestos audios del interventor del CDE, negociando y hablando de “matar a Prieto”

Se evidenciarían conversaciones sospechosas que revelarían supuestos aprietes, solicitud de “regalos” e incluso de una intención de “matar” a nivel técnico a “este monstruo que se llama Miguel Prieto” porque no podían hacerlo a nivel político.

Esta mañana, el interventor de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, denunció que su oficina en la Municipalidad local fue violentada y que encontraron una instalación eléctrica “rara”. Según sus mismas declaraciones, sería un dispositivo de escucha.