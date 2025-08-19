Política

Comisión de Diputados recomienda destituir a Miguel Prieto

La comisión especial que estudió el dictamen final sobre la intervención en la Municipalidad de Ciudad del Este dio su recomendación en mayoría: destituir al intendente Miguel Prieto. Hoy se conocieron audios filtrados atribuidos al interventor de CDE donde decía que se busca “matar” políticamente al “monstruo llamado Miguel Prieto”.

18 de agosto de 2025 - 14:35
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. ARCENIO ACUÑA

La comisión especial que analizó el dictamen final del interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este (CDE), Ramón Ramírez, en su mayoría recomienda destituir al intervenido intendente Miguel Prieto.

“Se corroboraron hechos como el mal uso del combustible; inversiones de capital que fueron a parar a gastos corrientes; así como el descubrimiento de cajas paralelas para el cobro de impuestos inmobiliarios”, indicó al respecto el diputado Alejandro Aguilera, titular de la comisión.

Comisión especial que analizó el dictamen final de la intervención en la Municipalidad de Ciudad del Este.

Fueron cinco votos para la mayoría y firmaron: Alejandro Aguilera (ANR); Sebastián Remesowski (ANR), Jorge Barressi (ANR); Arturo Urbieta (ANR) y Hugo Meza (ANR).

En minoría estaba el diputado Walter García (Yo Creo), mientras que Pastor Vera (PLRA) no firmó los dictámenes y alegó que mantendrá una reunión con los integrantes de su bancada. Los otros integrantes de la comisión Cleto Giménez (PLRA) tampoco firmó ningún dictamen y Carlos López (PLRA) se encuentra de viaje.

“Matar” políticamente a Prieto

Este fin de semana, se viralizaron audios que habrían sido captados en la oficina del interventor de Ciudad del Este, que según el mismo fue violentada días atrás.

Lea más: Filtran supuestos audios del interventor del CDE, negociando y hablando de “matar a Prieto”

Se evidenciarían conversaciones sospechosas que revelarían supuestos aprietes, solicitud de “regalos” e incluso de una intención de “matar” a nivel técnico a “este monstruo que se llama Miguel Prieto” porque no podían hacerlo a nivel político.

Esta mañana, el interventor de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, denunció que su oficina en la Municipalidad local fue violentada y que encontraron una instalación eléctrica “rara”. Según sus mismas declaraciones, sería un dispositivo de escucha.

