Tratan hoy polémica ley de protección de datos personales en Diputados

En el punto dos del orden del día, la Cámara de Diputados tratará el proyecto de Ley de protección de datos personales.

La iniciativa fue duramente cuestionada por la oposición y organismos de transparencia pública debido a que cuando obtuvo la media sanción en Diputados fue desvirtuada totalmente del objetivo original impulsado por la sociedad civil.

En la Cámara de Diputados, el sector oficialista introdujo artículos para obstaculizar la ley de acceso a la información pública de funcionarios públicos, lo que permitiría ocultar casos de nepotismo y otros hechos de corrupción.

En tanto que, la Cámara de Senadores aprobó recientemente presentar una versión “menos gravosa” e introdujeron modificaciones que serán analizadas en la Cámara Baja hoy.

Las comisiones; de Industria, de Justicia y de Ciencia y Tecnología recomendaron aceptar las modificaciones realizadas por los senadores.

El proyecto de ley tiene varios puntos cuestionados, ya que pretende conceder al Gobierno ciertas facultades como sanción administrativa (que deberían ser atribuciones del Poder Judicial) e imponer restricciones a la Ley de Acceso a la Información Pública.

El punto neurálgico es el Artículo 24. Del Acceso a la Información Pública y Protección de Datos.

Otros puntos en Cámara de Diputados

Asimismo, en agenda se tienen otros 17 puntos del orden del día a tratarse en la sesión ordinaria a las 9:00. Se destaca el proyecto de Ley “Que regula el ejercicio de profesional del ejercicio profesional del farmacéutico en la República del Paraguay” en el punto tres, el proyecto de Ley que modifica la Ley de Protección de la maternidad y que establece el reposo por maternidad para mujeres en cargos electivos en el punto cuatro.

Otro tema que será debatido por los parlamentarios es el proyecto de Ley que Garantiza el derecho de niños, niñas y adolescentes a la protección ante el criadazgo y el proyecto de ley que declara Estado de emergencia hortícola nacional a consecuencia de las heladas.