Derecho UNA: fiscala exige resguardo de documentos que puedan esclarecer denuncias electorales

La agente fiscal María del Carmen Palazón se presentó esta tarde en el local de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) para incautar documentos relacionados con las elecciones del pasado 14 de agosto.

En dicha fecha, los abogados eligieron a los tres representantes no docente ante el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, cuyos resultados todavía no se hicieron oficiales.

Para sorpresa de la abogada, las oficinas donde se encuentran las actas y documentos de las elecciones se encontraban bajo llave, la cual se encuentra en poder del presidente del Tribunal Electoral Independiente, Godofredo Fleitas, por lo que no pudo cumplir con su cometido.

La agente fiscal labró un oficio en el lugar dirigido al presidente del TEI en el que le solicita “el resguardo y/o no destrucción de elementos que puedan servir para el esclarecimiento del hecho denunciado en la presente causa, como ser documentos, cuadernillos, complementos, actas electorales de incidentes, impugnaciones y nulidades”.

“El mismo deberá ser evacuado en el plazo máximo de veinticuatro horas, bajo apercibimiento de aplicársele la pena correspondiente sobre el deber de informar, prevista en el Código Penal”, finaliza el escrito.

La denuncia

El lunes pasado, el movimiento Renovación Gremial presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por las presuntas irregularidades registradas durante las mencionadas elecciones.

Esta señala la posible comisión de hechos punibles como producción y uso de documentos públicos de contenido falso, alteración de datos electorales y otras conductas que podrían configurar delitos electorales, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal Paraguayo.

