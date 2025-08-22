Celeste Amarilla exige a Cartes “dar la cara” tras la renuncia de Nenecho Rodríguez y le pide que le suelte la mano

En un pronunciamiento cargado de cuestionamientos, Amarilla afirmó que Cartes debería disculparse con la ciudadanía por “haber puesto al frente de la capital del país a un adicto, alcohólico, mentiroso, inepto, inútil, pusilánime, cobarde y ladrón”.

“Nunca hubo uno peor. El Partido Colorado tiene hoy la obligación de dar la cara ante los paraguayos y llevar este caso hasta la justicia para que los asuncenos vuelvan a confiar en ustedes a la hora de elegir un intendente”, expresó.

La legisladora instó al expresidente a deslindar responsabilidades y permitir que la justicia investigue a Rodríguez: “Usted no necesita de este adicto, señor Horacio Cartes. El centenario Partido Colorado tampoco. Tienen cientos de hombres y mujeres mucho mejores que no merecen ser igualados a un ‘Chespi XL’”.

Amarilla pidió a Cartes que “haga respetar la historia” del Partido Colorado: “Suéltele la mano a este badulaque y que vaya a parar con sus huesos a la cárcel”.

“Que vaya a parar con sus huesos a la cárcel. Así y solo así se ganarán el respeto de los asuncenos y podrán los próximos candidatos de su partido mirar a la cara de las personas a las que pidan su voto”, manifestó.

Finalmente, la senadora liberal consideró que el líder de Honor Colorado tiene ahora la oportunidad de dar un mensaje contundente: “Hoy tiene usted la brillante oportunidad, Horacio Cartes, de hacer justicia y hacer honor al ‘Don’ que sus correligionarios anteponen a su nombre”.

La renuncia de “Nenecho” Rodríguez evitó su inminente destitución en la Cámara de Diputados y la posibilidad de llamar a nuevas elecciones en Asunción, un escenario distinto al que se dio con la destitución del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo).