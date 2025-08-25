¿Menos desempleo en Paraguay? Esto dijo Peña y lo que le respondió la ciudadanía

En un mensaje publicado el pasado sábado en redes sociales, el presidente Santiago Peña afirmó que en el segundo trimestre del año - entre abril y junio – “más de 124.000 paraguayos accedieron a un empleo” y la tasa de desempleo en Paraguay bajó al 4,9 por ciento.

El presidente Peña dijo que se trata de “uno de los niveles (de desempleo) más bajos en casi una década” y declaró que esas cifras “muestran que el país se está moviendo con fuerza y que estamos construyendo un mercado laboral más dinámico y formal”.

En un video que acompaña al mensaje, sin embargo, el presidente dice durante un acto político en el departamento de Caazapá que se generaron “125.000 empleos en un año”.

“La imaginación es increíble”

Una de las críticas recurrentes que el gobierno del presidente Peña ha enfrentado es que los logros macroeconómicos de los que el mandatario frecuentemente alardea no parecen traducirse en una mejor calidad de vida para la mayoría de los paraguayos, una sensación que muchos usuarios de Twitter resaltaron al expresar desconfianza en respuesta al mensaje del mandatario.

“El libreto que la mascota es obligada a decir, él piensa que así nos olvidaremos del despilfarro que se dan en el sector público”, respondió el usuario @Luis_PY86.

“(De) dónde lo que este aparato saca sus estadísticas.... si viaja en auto y no en helicóptero verá la realidad”, dijo el usuario @Tuyuyu22.

“La imaginación es increíble, vive en una burbuja”, dijo por su parte @natichlu.