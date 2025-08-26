Así responde la funcionaria denunciada por maltrato en Diputados

María Teresa Sienra, coordinadora General de la Dirección General de Comunicación, fue acusada por funcionarios y directores de la Cámara de Diputados de actitudes violentas, maltratos y hostigamiento.

La señalada es hermana de María Verónica Lina Sienra, esposa del ministro de Corte, Luis Benítez Riera. Pese a no haber declarado ningún título universitario en sus declaraciones juradas, percibe mensualmente la suma de G. 21.545.000 mensuales. En julio pasado recibió un aumento de G. 1.400.000.

Esta mañana, fue abordada sobre la denuncia que pesa en su contra y evadió prácticamente todas las consultas. Dijo desconocer el motivo del reporte hecho contra su persona por los funcionarios y se limitó a señalar: “Tengo 63 años, me ves con cara de maltratadora. No, no”. Luego afirmó que estaba trabajando y huyó de los comunicadores.

Qué dicen los denunciantes

La nota entregada al presidente de Diputados, Raúl Latorre, señala que Sienra protagonizó maltratos contra sus compañeros y compañeras, lo cual “afecta de sobremanera en lo laboral y psicológicamente, impidiendo el buen desempeño”.

Los funcionarios firmantes indican que la mujer fue “varias veces denunciada por el mismo hecho sin recibir ninguna llamada de atención ni amonestación”. También afirman que la misma alardea de sus vínculos políticos y su inmunidad.

