Diputados sanciona ley para feriados “pro-Mundial” y Peña “de taquito” la promulgaría

De manera “sorpresiva”, el proyecto de ley “que determina los feriados nacionales de la República del Paraguay, se establecen los feriados móviles y se faculta al poder ejecutivo a instituir otros feriados en situaciones especiales”, que no figuraba en el orden del día de la sesión ordinaria de Diputados, que quedó sin quórum, fue agregado en la extraordinaria posterior como primer punto y aprobado por mayoría.

Lea más: Senado aprueba ley que faculta a Peña decretar feriados “pro-mundial”

De esta manera, pasa al Ejecutivo para su promulgación, que sería también de manera expeditiva ya que el último combo de las eliminatorias -donde se definirá la clasificación- será el jueves 4 de septiembre contra Ecuador y contra Perú el martes 9 de septiembre.

La intención del Ejecutivo sería -a fin de congraciarse con la ciudadanía de manera populista- utilizar uno de los tres feriados discrecionales que le avalaría esta nueva ley para que se den los festejos.

El artículo 4º sobre los “Feriados adicionales”, establece que se faculta “al Poder Ejecutivo a fijar cada año, por Decreto, hasta un máximo de tres días ad¡c¡onales de Feriados Nacionales, (...) con el fin de promover la actividad turística y económica o celebrar ocasiones especiales".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con este proyecto también se establecieron los feriados que serán fijos y cuales móviles, es decir, estos últimos conocidos como feriados “puente”, ya que, al trasladarse a los lunes anterior o posterior al feriado, permiten encadenarse con los fines de semana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El diputado cartista José Rodríguez mencionó que, además de los tres feriados, se agregaría uno más fijo, el del 20 de junio en conmemoración Día de la Jura de la Constitución Nacional.

La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) solicitó aprobar con modificaciones, aceptando el feriado para el 20 de junio, pero rechazar el de los tres feriados a discreción, afirmando que recibió quejas y la preocupación de sectores productivos. Su planteamiento no prosperó.

Los feriados nacionales fijos son:

1 de enero, Año Nuevo.

1 de marzo, Día de los Héroes de la Patria.

Jueves y Viernes, Semana Santa.

1 de mayo, Día de los Trabajadores.

14 y 15 de mayo, Día de la Independencia Nac¡onal.

12 de junio, Día de la Paz del Chaco.

20 de junio, Día de la Jura de la Constitución Nacional.

15 de agosto, Día de la Fundación de Asunción y eventualmente, Día de Transmisión del Mando Presidencial.

29 de setiembre, Día de la Batalla de Boquerón.

8 de diciembre, Día de la Virgen de Caacupé.

25 de diciembre, Día de la Navidad.

Los feriados móviles por su parte son: