Calendario de feriados en Paraguay: así quedaría sumando al 20 de junio

La Cámara de Senadores dio media sanción a la ley que incorpora al 20 de junio como feriado nacional, en conmemoración a la Jura de la Constitución Nacional de 1992. Con esta decisión, el calendario oficial de feriados paraguayo sumaría un nuevo día festivo. La normativa pasa a Diputados para su análisis.

¿El 20 de junio siempre será feriado?

Sí, pero al tratarse de un feriado móvil, el Gobierno podrá disponer su traslado al lunes anterior o posterior, tal como ocurre con otras fechas históricas. Esto se hace para facilitar fines turísticos o promover fines de semana largos.

Lea más: Feriados en Paraguay: ¿cuáles son los quedan en el año 2025?

Así quedaría el calendario de feriados nacionales en Paraguay

A continuación, el listado de feriados nacionales vigentes, con la incorporación del 20 de junio:

Fecha Motivo 1 de enero Año Nuevo 1 de marzo Día de los Héroes marzo o abril Jueves Santo marzo o abril Viernes Santo 1 de mayo Día del Trabajador 14 de mayo Día de la Independencia 15 de mayo Día de la Independencia 12 de junio Día de la Paz del Chaco 20 de junio Jura de la Constitución Nacional 15 de agosto Fundación de Asunción 29 de setiembre Victoria de Boquerón 8 de diciembre Día de la Virgen de Caacupé 25 de diciembre Navidad

¿Habrá otros cambios en los feriados?

Por ahora, la única modificación al calendario de este año es la incorporación del 20 de junio como nuevo feriado nacional. El resto de las fechas se mantiene como estaba establecido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No obstante, la ley aprobada otorga al Poder Ejecutivo una nueva facultad que no estaba legislada hasta ahora: la posibilidad de declarar hasta tres feriados adicionales por año, no permanentes, distintos a los feriados tradicionales ya establecidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estos días podrán ser designados con el objetivo de impulsar la actividad turística y económica del país o para celebrar ocasiones especiales. Es decir, el Gobierno podrá declarar feriados extraordinarios ante eventos significativos, como por ejemplo una eventual victoria de la Albirroja en un Mundial de Fútbol o cualquier otra circunstancia que considere relevante.