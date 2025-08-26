Juez ordena captura para intendenta de Valenzuela

Esta mañana, el Tribunal de Apelaciones confirmó al juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia para entender en la causa que afronta la intendenta de Valenzuela Mirtha Fernández (PLRA). La política liberal lleva 29 meses dilatando la audiencia preliminar con diversas chicanas jurídicas que presenta ella y los otros doce acusados por lesión de confianza.

Apenas el magistrado recibió esta mañana la resolución que lo confirmaba en la causa revocó las medidas alternativas del cual gozaba la intendenta liberal.

En su argumentación, el juez Estigarribia indicó que la procesada incumplió por dos meses con las medidas impuestas pues no fue a firmar el libro de comparecencia en el Juzgado. Además, se tuvo en cuenta su conducta procesal obstruccionista.

Por A.I. N°: 226 el juez Rodrigo Estigarribia revocó la medida alternativa a la prisión preventiva por incumplimiento de las reglas impuestas y verificación de peligro de fuga y de obstrucción del procedimiento penal.

Además decretó la prisión preventiva -que la intendenta deberá cumplir en un establecimiento penitenciario- y, como último punto, se ordenó la captura inmediata de la mujer.

Mirtha Fernández junto con otras doce personas están acusadas por lesión de confianza, porque supuestamente, estarían implicadas en una red creada entre empresas constructoras y funcionarios municipales para desfalcar a la comuna de Valenzuela G. 1.199 millones, proveniente del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y Royalties durante el año 2019.