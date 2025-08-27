Pese quejas y denuncias, Senadores aprueban paquete de leyes para maquilas

Se trata de: 1. La reforma en el régimen de maquila; 2. de incentivos fiscales a la inversión extranjera y 3. el ensamblaje de equipos electrónicos. Los documentos, que forman parte del paquete de 10 leyes anunciados por el gobierno, fueron aprobados con modificaciones y remitidos a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

La senadora opositora esteña Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) advirtió que en las tres leyes en ningún punto garantizan que la generación de empleo beneficiará a los paraguayos ya que las maquilas brasileras contratan a sus compatriotas que cruzan la frontera. Pidió incluir este punto, pero su propuesta fue rechazada.

El senador Líder Amarilla (PLRA) denunció que las leyes plantean la liberación de impuestos y del IVA así como conceder nuevos poderes a los ministros de Economía y de Industria. Sostuvo que ninguna industria vendrá a invertir si no hay seguridad jurídica.

El senador Rafael Filizzola (PDP) recalcó que la propia Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap) pidió modificar el proyecto ya que varios artículos abren las puertas a una discrecionalidad administrativa.

Postergan ley de carne

En otro punto, a pedido del proyectista el senador Ever Villalba (PLRA) el pleno postergó por 30 días el proyecto de ley que busca controlar, limitando las ganancias, del precio de los cortes populares de carne vacuna: costilla, el puchero y la carnaza de primera.

Igualmente el pleno modificó y devolvió a Diputados el proyecto de ley que nombra al puente que unirá Hernandarias con Minga Guazú. Diputados había aprobado que el puente se llame: “Padre Guido Coronel” pero el Senado lo cambió a: puente “de la Guaranía”, a solicitud de la senadora Lizarella Valiente (ANR, HC) y de la denuncia de la senadora Celeste Amarilla (PLRA).