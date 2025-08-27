Prometen difundir informe de intervención de Nenecho, pero no lo remiten a Diputados

El informe de intervención a la administración de Miguel Prieto fue remitido con rapidez a la Presidencia y a la Cámara de Diputados en un mismo día, para luego concretar la destitución. Sin embargo, en el caso de la Municipalidad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez renunció para evitar su destitución y el reporte del interventor aún no sale a luz.

Ayer el ministro Enrique Riera confirmó que ya desde el 25 de agosto se encuentra el informe de Asunción en la Presidencia de la República, que debe correr traslado a la Cámara de Diputados.

El presidente de la Cámara, Raúl Latorre (ANR-HC) dijo que el presidente Santiago Peña le adelantó que ambos informes de intervención serán publicados en la página web de la Presidencia. Sin embargo, no se sabe aún si se incluirán todas las evidencias o solo el resumen.

Tampoco se dio una fecha tentativa para la difusión, ni para la remisión a Diputados, para su eventual estudio.

Informe confirma múltiples irregularidades, pero será archivado

El reporte del interventor Carlos Pereira contiene 43 carpetas llenas de pruebas respecto a múltiples irregularidades en el manejo administrativo de la Municipalidad de Asunción.

La misma Contraloría, además, remitió previamente varios reportes a la Fiscalía. Sin embargo, se desconoce el avance de investigación alguna contra Nenecho Rodríguez.

Ya antes de que Diputados reciban el reporte de la intervención, desde el cartismo confirmaron que el documento será archivado una vez que ingrese al orden del día.