Senador defiende a concejala y objeta incapacidad de Peña para escuchar reclamos y querer tratar de idiota al pueblo

En la sesión del Senado, celebrada esta mañana, el senador Ever Villalba (PLRA) salió al cruce de la actitud del presidente Santiago Peña, quien desestimó —y acusó de simple “proselitismo”— el reclamo de la concejala Belén Maldonado (PLRA) sobre la falta de transparencia en el proyecto de una autopista elevada de 4 km que atravesará Luque.

Durante un acto público realizado ayer, la concejala Maldonado aprovechó la presencia del presidente Peña para solicitar información clara sobre un proyecto de viaducto elevado en Luque. Los habitantes y la Junta Municipal no han tenido acceso al expediente, lo que genera incertidumbre y desinformación sobre los impactos de la obra, según dijo la concejala.

El presidente Peña evadió responder, acusando a Maldonado de hacer “proselitismo” en lugar de escuchar su pedido. La acusación fue percibida como una invalidación del reclamo ciudadano más que una respuesta institucional.

En el espacio de oradores de la sesión del Senado, el senador Villalba arremetió contra la actitud del presidente. Villalba aseguró que “Peña nos quiere tener como idiotas” —en referencia a su desdén frente a las inquietudes legítimas de los ciudadanos representados por Maldonado.

Además, instó a sus colegas, incluidos el senador jubilado, en alusión a Juan Carlos “Calé” Galaverna (ANR, HC) y el mencionado Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), a recordar que la política es “ocuparse de los asuntos de la comunidad” —no ignorarlos—, citando la reflexión del exsenador y actual miembro del Comando de Honor Colorado: “el que no hace política y no se interesa en los asuntos de su comunidad… en la antigua Grecia eran considerados como idiotas”.