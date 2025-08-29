Asunción sigue como mayor moroso de la Caja de Jubilaciones

Según los datos publicados por la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, la Municipalidad de Asunción, cuyo nuevo administrador es Luis Bello (ANR-HC), concentra 1708 jubilados, la mayor cantidad y representa más del 70% del costo mensual, sin embargo, acumula la deuda más alta con la institución G. 14.876 millones.

En tanto, los municipios de Central solo tienen 227 jubilados y la deuda acumulada es de G. 2.000 millones y el resto del país tiene 599 jubilados con una deuda de G. 3.333 millones.

En ese sentido, según la Caja de Jubilaciones, para poder cubrir con todos sus beneficiarios necesita de manera mensual G. 7.671 millones, pero, actualmente los municipios mantienen una deuda total de G. 20.220 millones.

Esta situación refleja, que la deuda de Asunción pone en riesgo la sostenibilidad del sistema al no transferir de manera mensual el aporte jubilatorio.

Los jubilados recién recibieron sus haberes por el mes de mayo, lo que significa que arrastran 4 meses de retrasos.