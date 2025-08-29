Confirman juicio para “Cale” Galaverna

La querella fue promovida por Luis Canillas, ex asesor de Yacyretá, por presunta calumnia. El denunciante refiere que Juan Carlos “Cale” Galaverna lo vinculó con el magnicidio del ex vicepresidente de la República Luis María Argaña.

La denuncia surgió tras declaraciones públicas realizadas por el ex senador cartista en una entrevista periodística en la que había apuntado Canillas como uno de los responsables del magnicidio ocurrido en marzo de 1999.

Lea más: Luis Canillas querelló a Calé Galaverna por vincularlo con magnicidio de Argaña

“La decisión de la Jueza, quien para resolver sobre la elevación a juicio oral y público, ha cumplido con los presupuestos del Art. 125 del C.P.P., y al no advertir vicios de nulidad que lo invaliden y que el mismo ha sido dictado en observancia de las formas previstas en la leyes que nos rigen, corresponde admitir el recurso interpuesto y confirmar el fallo impugnado, en todas sus partes”, reza parte de la decisión del Tribunal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Jueza admite querella de Luis Canillas contra “Cale” Galaverna por insinuar que tuvo participación en magnicidio de Argaña

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En una entrevista, realizada por Radio Ñandutí en el domicilio de Cale Galaverna, este se había ratificado en que en el entorno de Horacio Cartes había gente que había participado de crímenes políticos, y mediante un juego de adivinanzas con los panelistas, acusó a Canillas de haber participado del asesinato de Argaña.