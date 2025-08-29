Polémico senador Noria reclamó a ministra de Salud ausencia del Estado en Canindeyú

Recientemente, se supo de los insultos y presiones contra el director de la DNIT, Óscar Orué, de parte del senador Noria, por el cierre de locales comerciales en Curuguaty, que operaban en la informalidad.

Durante una intervención en la última sesión ordinaria del Senado, Noria expuso la crítica situación del hospital distrital de Curuguaty, que estál al servicio de más de 150 mil personas de ocho municipios de la zona, según dijo. El senador lamentó que, pese a reiteradas promesas de gobiernos anteriores, el proyecto del gran hospital de Curuguaty lleva más de siete años estancado.

“Yo he visitado a la ministra de Salud y no tengo la mínima esperanza de que mejoremos el hospital que tenemos. Hace años soñamos con un hospital digno, pero seguimos con apenas 10 radiografías y 10 ecografías por día, sin cirugías programadas. Es indigno para una ciudad de 309 años”, expresó Duarte.

El legislador denunció además que pacientes renales deben viajar hasta 1.500 kilómetros por semana para recibir diálisis en otros departamentos, lo que representa un drama social y sanitario.

“Yo mismo destino 12 millones de guaraníes al mes para que al menos compren alcohol y jeringas en el hospital. Pero no podemos seguir así, mendigando por un servicio básico”, agregó.

Insultos al director de la DNIT

La atención se centra ahora en el senador Noria luego del fuerte cruce que tuvo con el director de la DNIT, Óscar Orué, porque el mismo clausuró locales en Curuguaty por evasión fiscal y falta de emisión de facturas.

El senador, lejos de respaldar el operativo, exigió la reapertura de los comercios y llegó a insultar a Orué, a quien llamó “carruaje, badulaque e inútil”.

Según confirmó el propio titular de la DNIT, el legislador presionó para frenar los controles tributarios en la zona, generando críticas por intentar favorecer a comerciantes que incumplen la ley.

Contraste con Caaguazú

En su reclamo ante la plenaria del Senado, Duarte comparó la situación de Canindeyú con la de Caaguazú, donde el senador colorado cartista Silvio "Beto" Ovelar destacó y homenajeó el trabajo de médicos locales, incluso comparó la institución con hospitales de Europa.

“Me puse contento al escuchar al senador Ovelar hablar de los médicos y los avances en Caaguazú. Nosotros en Canindeyú seguimos esperando hace siete años un hospital digno. Es una deuda histórica”, remarcó.

El senador Noria Duarte se encuentra nuevamente en el centro de la polémica: por un lado porque refleja una realidad crítica de salud pública en Canindeyú, con falta de infraestructura y abandono estatal; pero, al mismo tiempo, su actitud confrontativa y sus presiones contra la DNIT generan cuestionamientos sobre sus verdaderas prioridades y su apego a la institucionalidad.

Mientras tanto, la ciudadanía de Curuguaty y los ocho municipios vecinos siguen esperando respuestas concretas para acceder a un sistema de salud digno y cercano.