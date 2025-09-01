Video: piden detención para funcionario municipal por supuesta violencia contra su pareja

Carlos Ramón Servín Rochol fue denunciado por su pareja la semana pasada, tras ser agredida en un local comercial, sin embargo, su caso recién trascendió luego de la viralización del video por familiares de la víctima, pues sospechan que se estaría dilatando la imputación.

El presunto agresor, quien es hijo del ex hurrero del senador colorado cartista Oscar González Daher (ya fallecido) y actual concejal Ramón Servín (ANR-HC), cuenta con orden de detención, pero llamativamente no fue imputado todavía por el fiscal Augusto Ledesma.

Se habla que existiría presión política para evitar la imputación contra el posible agresor, esto teniendo en cuenta que el padre Ramón Servín es muy cercano al diputado por Central, Diego Candia (ANR-HC), representante de la Cámara Baja ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (ANR).

Consultado, al respecto el fiscal Ledesma indicó que hizo la diligencia judicial el mismo día que ingresó la denuncia en su unidad y que está a cargo de la Policía Nacional la detención.

“Lo único que puedo mencionar es que se hicieron las diligencias primarias y el mismo día de ingresada la denuncia se realizó la orden de detención contra el victimario. Ya depende de la Policía hacer lo suyo, ya que se comunicó a la Comandancia de la Policía Nacional", declaró el fiscal Ledesma.

El funcionario municipal, quien había recibido “refugio” del intendente Carlos Echeverría (ANR-HC) luego de ser sacado del JEM por presunto planillerismo en el 2018, fue grabado mientras propinaba varios golpes de puño a su pareja en el interior de una mueblería en Luque.

Incluso la mujer debido a los golpes cayó al suelo y fue socorrida por los clientes. Mientras Servín Rochol agredía también a los que intentaban detenerlo.

Según se indica, el funcionario municipal tiene varias denuncias por violencia familiar, pero llamativamente no fue imputado hasta este momento.

El fiscal Ledesma dijo que a su criterio recién puede ser imputado cuando tenga la declaración indagatoria.

“Una vez que la Policía lo detenga o se ponga a disposición del Ministerio Público a consecuencia de las publicaciones, ahí recién, una vez que tengamos la declaración indagatoria. Es ese mi criterio”, sentenció el fiscal.