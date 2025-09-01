Presentan proyecto de ley que busca evitar proselitismo político con la salud pública

El diputado Guillermo Rodríguez (YoCreo) presentó un interesante proyecto de ley que busca evitar que políticos utilicen la necesidad sanitaria para posicionar sus candidaturas a costa de la salud de la población. También proyecta dura sanciones a los infractores.

“El objeto del proyecto de ley prohibir la organización, promoción, realización y difusión de jornadas médicas comunitarias improvisadas con fines políticos, partidarios o electorales, que sustituyan inadecuadamente la función del Estado en materia de atención médica primaria.

El proyecto de ley ingresó la semana pasada a la Cámara Baja y fue girado para su estudio a las comisiones de; Legislación y Codificación, Justicia, Trabajo y Previsión Social, Prensa, Comunicación Social, Artes y Espectáculos, Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interna, Salud Pública, Presupuesto, Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer, Asuntos Electorales y de Reestructuración y Modernización del Estado.

Las prohibiciones

Según el proyecto de ley, se busca prohibir la realización de jornadas médicas comunitarias improvisadas que:

a) Utilicen espacios públicos sin autorización sanitaria.

b) Sean organizadas o financiadas por candidatos, movimientos políticos, partidos o agrupaciones en periodo electoral.

c) Involucren a estudiantes de medicina, sin supervisión y sin el marco de prácticas reglamentadas por universidades acreditadas.

d) Entreguen medicamentos sin registro sanitario, sin prescripción profesional, o próximos a vencer.

En tanto que, las multas establecidas para los políticos infractores serían de hasta 1.000 jornales mínimos diarios, la inhabilitación temporal para ejercer funciones públicas o candidaturas electorales, en caso de políticos involucrados y la responsabilidad civil, administrativa o penal en caso de daño a la salud.

Mientras que quedan excluidas la prohibición a las jornadas organizadas por las Fuerzas Armadas, bajo protocolo oficial y con personal habilitado, así como las actividades médicas en el marco de necesidades derivadas de catástrofes, emergencias sanitarias o campañas nacionales autorizadas por el Ministerio de Salud Pública.