Lizarella denuncia violencia política y anuncia demanda contra diputado Raúl Benítez

Lizarella Valiente también se refirió a publicaciones que la acusaban de cobrar doble salario mientras ejercía como senadora. La legisladora afirmó que mantiene un permiso sin goce de sueldo de cinco años en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), conforme a la ley que protege a funcionarios electos para desempeñar cargos parlamentarios.

“No he percibido un solo guaraní de la Dinac. Todo está registrado y disponible en el sistema Sinarh, que no permite cobro doble por ley. Si alguien cometió un error en la planilla, solicitaremos que se identifique al responsable,” señaló la senadora.

Por pedido de Valiente el pleno aprobó un pedido de informe oficial a la Dinac para detectar quién fue el funcionario responsable del llenado “erróneo” que la hizo figurar que contaba con permiso con “goce de sueldo”.

Transparencia en financiamiento de campaña

La senadora publicó un video dirigido a la opinión pública, donde dijo que toda la información sobre su patrimonio y gastos de campaña está registrada en Contraloría y en el Sistema Nacional de Financiamiento Político (Sinafip).

Valiente aseguró que su campaña fue financiada con un préstamo del Banco Basa y que toda su documentación cumple con la legislación vigente.

“Como congresistas podemos pedir informes a las instituciones de manera oficial, tenemos inmunidad de opinión en el pleno. Lo que no se puede justificar es la violencia en redes sociales, donde se expone a las personas y se generan agravios innecesarios,” señaló.

Violencia y ataques personales

Durante su descargo, Lizarella denunció comentarios misóginos y ofensivos, incluyendo insultos de carácter sexual, y cuestionó la ausencia de apoyo de ciertos sectores feministas ante ataques públicos:

“Me han llamado prostituta y rata. Lamento que en este contexto algunas feministas y mujeres defensoras de la sororidad no actúen. Nadie debería ser expuesto a este nivel de agresión en un Estado de derecho”.

El senador cartista Juan Carlos “Nano” Galaverna, colega parlamentario, expresó su solidaridad frente a la ola de ataques mediáticos y personales sufridos por la senadora e insultó al diputado calificándolo de “atajacarteras”, “gran maricón” e “hijo de puta”, calificativos discriminatorios y sexistas, como los que la senadora dice recibir en las redes.

La senadora reiteró que los datos publicados por Benítez, relacionadas al supuesto doble cobro, corresponden a información pública, pero fueron utilizados de manera sensacionalista y malintencionada en redes sociales.

“Solicito que los medios eliminen la información falsa. El daño está hecho, pero la verdad es clara: no he cobrado doble salario y cumplo con la ley”, concluyó culpando a los medios cuando la información salió de la web de la Dinac.

La senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, señaló que las cuestiones personales deben tramitarse ante la Fiscalía, y que la Cámara de Senadores no puede intervenir en asuntos individuales.