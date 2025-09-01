Lizarella envía a una escribana a Raúl Benítez, tras declaraciones sobre sus gastos de campaña

Esta mañana, el diputado Raúl Benítez (PEN) recibió a la escribana Lidia Velastiqui, quien acudió a pedido de la senadora Lizarella Valiente (ANR-HC) para pedirle al opositor que se rectifique o se ratifique en sus declaraciones hechas en redes sociales.

“A mí no me van a callar, yo no voy a retroceder ante esta avanzada autoritaria de los que nos gobiernan. Resistimos y soportamos lo que tengamos que soportar, ya sean amenazas o escrituras públicas que buscan silenciarnos”, respondió Benítez.

Los posteos hechos en la red social X señalan que entre noviembre y diciembre se transfirieron millonarios fondos en concepto de los bonos G8 a la Municipalidad de Asunción. Luego, destacó, el diputado, se llevó a cabo la elección interna partidaria de cara a las generales. “Coincidencia o asumimos que la banca de Lizarella se paga en cuotas”, planteó en su tuit.

Al recibir a la escribana, el mismo señaló que Valiente como senadora nacional debe responder sobre el dinero público.

Valiente debe transparentar los datos, dijo Benítez

“Si la senadora no tiene la capacidad de soportar, de sostener un debate público, de cómo ella gastó o de dónde sacó el dinero de su campaña, debería buscarse un trabajo en la actividad privada, es algo básico de cualquier legislador o persona que esté en el cargo electivo”, manifestó.

Insistió en que no va a retroceder ni se va a callar, pues considera que es Lizarella Valiente quien debe demostrar el origen y trazabilidad de sus fondos de campaña.

La respuesta de la escribana

La escribana se retiró de la oficina señalando que no pudo obtener ninguna respuesta concreta por parte del diputado, puesto que no respondió si se ratifica o se rectifica en sus dichos.

“Él me tiene que decir sí o no, voy a cerrar mi protocolo, poniendo todo, porque él me permitió grabar, entonces va a ser largo porque él tiene mucha riqueza oratoria, y entonces después veremos qué dice la compareciente, la senadora. Yo entrego mi trabajo y ahí termina. Todo depende de la senadora”, manifestó la escribana sobre qué sigue ahora.