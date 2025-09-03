“Yo Creo” se desmarca de exfuncionario municipal que amenazó de muerte y abuso a guardia de hospital

El ahora exfuncionario de la Municipalidad de Ciudad del Este Eduardo Joel Ríos Dávalos, conocido como “Dudú” fue grabado cuando amenazó de muerte a un guardia de seguridad en un Hospital de Presidente Franco.

En las imágenes, se lo ve ofuscado, aparentemente tras pedir que se atienda a su paciente con prioridad porque sufría de apendicitis, a lo que el guardia, al parecer, cuestiona su actitud. Ríos Dávalos le respondió con gritos “callate” y “jagua ry’ái”.

Ante esta situación y al considerar además que la propia intendenta de Ciudad del Este, María Portillo (Partido Liberal Radical Auténtico) desvinculó al ahora exfuncionario, la Comisión Directiva del partido “Yo Creo” se desmarcó del mismo al asegurar que ya no pertenece a sus filas y condenó su actuar.

“La Comisión Directiva del Partido Yo Creo - Conciencia Democrática Nacional expresa su firme rechazo al comportamiento del señor Eduardo “Dudú” Dávalos, quien recientemente agredió verbalmente y profirió amenazas contra un trabajador de seguridad del Hospital Distrital de Hernandarias. Aclaramos que el señor Eduardo Dávalos ya no forma parte de nuestro partido y que sus actos son de carácter estrictamente personal”, sostienen.

“Yo Creo” se desmarca de “Dudú”

En el video en el que se ve a “Dudú”, se lo escucha amenazar en una primera intervención al guardia “llamale al director y que le atienda a mi paciente. Si se muere, yo te mato a vos” y luego, ante la burla de los presentes, volvió a amenazar al funcionario: “¿Entendés, pelotudo? Yo te mato a vos. A tu hijo y a tu hija en tu frente les voy a violar, porque así te pone de cuatro”.

Una mujer reaccionó y le cuestionó que estaba incurriendo en una amenaza, a lo que Ríos Dávalos respondió de forma ofuscada con gritos de “denunciame, jagua ry’ái”, para después discutir con otros presentes, llegando casi a los golpes.

“Promovemos una forma distinta de hacer política, basada en el respeto mutuo, la solidaridad y la búsqueda de soluciones para la ciudadanía, y no podemos avalar conductas que se aparten de estos principios. Consideramos que este tipo de actitudes resultan inaceptables y lesionan los principios de convivencia y respeto que deben regir en toda sociedad democrática”, indican desde el partido político.