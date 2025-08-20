CDE: TSJE dice que YoCreo no podrá presentar candidatos

Pese a que ya se anunció que el economista Daniel Pereira Mujica, asesor de Miguel Prieto, será el candidato de “YoCreo” para las elecciones de Ciudad del Este, el Tribunal Superior de Justicia Electoral señaló que los plazos no lo permitirán.

El asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Carlos María Ljubetich, indicó que es un partido en formación, que no puede aún presentar candidatos.

“La verdad que ellos no están habilitados para presentar candidatura. El artículo 19 del Código (Electoral) es muy preciso. Establece: los partidos en formación no podrán presentar candidaturas a cargos nacionales, departamentales o municipales”, afirmó.

Según el asesor, la posibilidad de que el movimiento obtenga reconocimiento como partido político antes de los comicios es prácticamente nula.

“Menos de 45 días no va a tardar y dentro de 45 días la interna ya se va a realizar. O sea, prácticamente no es posible, con los plazos establecidos en la ley, aprobar al partido Yo Creo para que participe de esta elección”, explicó Ljubetich.

Máquinas de votación no llegarán a tiempo

El proceso de licitación para las máquinas de votación se encuentra actualmente suspendido y el asesor del TSJE afirmó que no hay forma de que lleguen a tiempo para estas elecciones.

“No vamos a tener máquinas de votación. (...) Vamos a tenerlas a fines de noviembre o primeros días de diciembre, y la fecha probable de esta elección municipal es el 9 de noviembre”, indicó.

Incluso Ljubetich explicó que aun si las máquinas hubieran llegado con mayor anticipación, los tiempos de preparación técnica y capacitación hubiesen hecho inviable su uso en estas elecciones.

Finalmente, señaló que el TSJE espera contar con los equipos en noviembre, de modo a disponer de varios meses para capacitar a la ciudadanía antes de las elecciones municipales de 2026.

Se va a candidatar con otro movimiento

Ayer el senador Rubén Velázquez explicó que Daniel Pereira Mujica se va a candidatar bajo la denominación de Conciencia Democrática Esteña (CDE). No obstante, usará como eslogan la frase “Yo Creo”.

Dijo que hay precedentes de candidaturas que se presentaron bajo un movimiento y no por un partido.