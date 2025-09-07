Diputado cartista sigue protegido mientras avanza juicio a su esposa y madre

El diputado Esteban Samaniego (ANR, HC) tiene cuatro imputaciones que datan de 2019 y aún no fue desaforado para que sea juzgado porque goza del blindaje que le da el cartismo. Además, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), le permite que ofenda a los legisladores opositores.

Además, es nula su intervención en el plenario en la discusión de proyectos de ley que podrían beneficiar a la ciudadanía. Las veces que pide la palabra lo hace para insultar a sus colegas opositores porque se siente apoyado o sostenido por Latorre y el cartismo.

Su proceso judicial

Como aún no fue desaforado, no avanza su principal proceso judicial que es el supuesto daño patrimonial que causó a la Municipalidad de Quyquyhó, departamento de Paraguarí, que orilla los G. 1.108 millones, cuando era intendente de ahí.

Los demás implicados en ese caso ya están siendo sometidos a la Justicia.

Precisamente, el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú intentará otra vez hacer una nueva audiencia preliminar los días miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de septiembre, a las 08:00, para la actual intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR-HC), esposa del imputado diputado Samaniego, y para otros acusados, por supuestos hechos de corrupción.

El juez Otazú también debe analizar la acusación contra los 14 procesados por el presunto desvío de G. 1.108 millones de la Municipalidad de Quyquyhó entre el 2017 y 2018 cuando el ahora diputado Samaniego era intendente. Luego de múltiples dilaciones, el 22 de mayo último se inició la audiencia, pero hubo una nueva recusación contra Otazú, por lo que se tuvo que suspender una vez más la audiencia.

Los acusados se turnaron desde entonces para presentar diversas chicanas, por lo cual el caso incluso pasó por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que se destrabe la causa.

El fiscal Silvio Corbeta había acusado a Blanca Álvarez, madre del diputado, y también a la intendenta Corvalán, esposa del legislador, por los supuestos hechos punibles de administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de dinero. La investigación contra Samaniego no puede prosperar porque Latorre y el cartismo siguen blindando al legislador de Paraguarí.