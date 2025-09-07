Hermana de concejal cartista a cargo de inspectores técnicos de Dinavisa

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), a cargo de Jorge Iliou Silvero, adjudicó a la empresa RH Group, representada por Fanny María Pereira Bello, un contrato por hasta G. 3.000 millones para la tercerización de 45 profesionales técnicos y administrativos, según la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

El contrato, con fecha del 31 de julio de 2025 y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, se dio en el marco de una licitación pública para el “Servicio de Tercerización de Personal Técnico y Administrativo” con ID 470.988.

La titular de la empresa es hermana de Gustavo Pereira Bello (ANR-HC), concejal de Limpio que enfrenta denuncias por supuesto cobro indebido de honorarios en el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

Detalles del contrato

El contrato entre Dinavisa y RH Group incorpora a 45 personas al personal institucional, puenteando abiertamente la Ley Nº 7445 de la función pública y del servicio civil.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre los perfiles contratados se encuentran ingenieros biomédicos, profesionales sanitarios (ingenieros y tecnólogos de alimentos, nutricionistas, químicos farmacéuticos, ingenieros químicos, químicos industriales y licenciados en química) y asistentes de servicios generales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el contrato, cada profesional sanitario percibirá un salario mensual de G. 7.250.000, mientras que los asistentes de servicios generales recibirán G. 5.075.000 (IVA incluido).

En su dictamen técnico, Dinavisa justificó la necesidad de esta contratación para optimizar recursos y fortalecer la capacidad operativa de la institución.

Antecedentes del hermano

El hermano de Fanny María, Gustavo Alberto Pereira Bello, actualmente es concejal municipal de la ciudad de Limpio por la Asociación Nacional Republicana (ANR).

El concejal fue denunciado el 6 de junio de 2024 por el Instituto de Previsión Social (IPS) por cobro indebido de honorarios.

Un sumario administrativo del IPS comprobó que Pereira Bello cobró más de G. 9.500.000 mensuales como funcionario del ente previsional desde noviembre de 2021 hasta mayo de 2024, a pesar de la prohibición del Artículo 105 de la Constitución Nacional.

Además de su salario del IPS, el concejal percibió G. 21 millones al mes como edil y más de G. 14 millones como funcionario del Ministerio de Salud Pública, sumando una cifra mensual de G. 45 millones.

El IPS argumentó que Pereira Bello y otro concejal, José María Meza Insfrán, no solicitaron permiso sin goce de sueldo ni renunciaron a sus cargos municipales, mientras continuaban trabajando en el Hospital Central del IPS.

Recientemente, un Tribunal de Apelación revocó la desestimación de la causa contra ellos, solicitando a la Fiscalía una investigación más profunda para determinar si sus funciones eran docentes o administrativas y si sus horarios colisionaban.

Desde el IPS insisten en que los cargos son administrativos, no docentes, y que la investigación inicial fue incompleta.

En setiembre de 2024, Gustavo Pereira Bello fue escrachado por ciudadanos que lo encontraron en la sede del Poder Judicial de la ciudad de Luque. En medio de forcejeos y con auxilio policial, el concejal tuvo que retirarse del lugar, según se pudo ver en un video viralizado en redes.

“Delincuente, ladrón, odiado por el pueblo paraguayo. Devolvé el dinero, mondaha, ladrón, corrupto que le roba a IPS”, le gritaba una persona en el lugar.

Ya en el gobierno de Santiago Peña, su esposa, Cynthia Elizabeth Cardozo Nessi, fue nombrada asesora de la ministra de Salud, María Teresa Barán, con un salario de G. 11.900.000, además de G. 8 millones del IPS. La Dinavisa depende del Ministerio de Salud.

Desvincula cualquier nexo

Fanny Pereira confirmó que su empresa se adjudicó la licitación con Dinavisa con vigencia hasta diciembre de este año.

Sin embargo, subrayó que la empresa RH Group no tiene ningún vínculo con su hermano, el concejal Gustavo Pereira. Ella enfatizó repetidamente que incluso, aunque es su hermano, no tienen ningún vínculo ni se hablan desde hace años.

Agregó que la licitación fue ganada mediante un concurso público por ofrecer el mejor precio. Dijo que aunque es su primera vez trabajando con Dinavisa, RH Group cuenta con 26 años de experiencia en el mercado.

A la fecha, la empresa se encuentra en la fase de selección y entrevista de postulantes, previendo la incorporación efectiva del personal este mismo mes.