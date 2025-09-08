Wiens capta dirigentes de Honor Colorado en Caaguazú

El candidato a presidente por la disidencia colorada, Arnoldo Wiens, presidió el acto acompañado por el senador Mario Varela y el candidato a intendente de Coronel Oviedo Roly Gaona.

Trascendió que Honor Colorado buscó retener a Ibarra, para evitar un debilitamiento político en el departamento de Caaguazú. Encabezó las negociaciones el senador Silvio “Beto” Ovelar y el gobernador Mario Soto. Sin embargo, no tuvieron éxito.

De esta manera la disidencia colorada, cuyo líder es el expresidente Mario Abdo Benítez, va reagrupando a antiguos dirigentes.

