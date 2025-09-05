Arnoldo Wiens dice que el gobierno de Peña se olvidó de la gente

Dijo que en el pasado como colorado y político había unido fuerzas con el mismo pero que esta vez ya no ocurrirá porque él ganará las internas presidenciales. Al ser consultado de qué pasaría si vuelven a perder, evitó responder sobre el tema y dijo que tienen la victoria asegurada en las próximas elecciones partidarias.
De la misma forma, a las 19 horas de este viernes tienen previsto el anuncio de la vuelta al equipo del exdiputado nacional del distrito de Caaguazú, Hugo Ibarra, quien había quedado relegado después del último gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023).
Por su parte, el referente del movimiento Colorado Añetete, senador Mario Varela, manifestó que están visitando a varios referentes del departamento de Caaguazú quienes formaban parte del movimiento oficialista, Honor Colorado, pero que ahora se están uniendo a este movimiento para reforzar en miras a las próximas elecciones municipales del 2026 y para la presidencia del 2028.
Indicó que el movimiento está cada vez más fortalecido y que están convencidos que en las elecciones municipales del 2026 lograrán la victoria en muchas municipalidades del departamento de Caaguazú.
