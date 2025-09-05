Arnoldo Wiens dice que el gobierno de Peña se olvidó de la gente

CORONEL OVIEDO. El presidenciable por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, se encuentra de gira política por el departamento de Caaguazú, donde mantiene encuentros con dirigentes y simpatizantes. Durante su visita, lanzó duras críticas al gobierno de Santiago Peña, afirmando que se “desconectaron de la gente” y que priorizan intereses particulares.