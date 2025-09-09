“Cajonean” por 90 días pedidos de intervenciones a municipios

El diputado liberocartista Marcelo Salinas pidió la postergación por 90 días de los pedidos de intervenciones para seis municipios, entre ellos tres intendentes cartistas con nefastas gestiones y de otros tres intendentes opositores (Alianzas y PLRA). Con esto, se cajonea hasta fin de año el tratamiento de dichos expedientes y se sella el “pacto de impunidad”.

El diputado Roberto González (ANR-Añetete) solicitó que los pedidos sean tratados en 8 días para evitar ser cómplice de gestiones nefastas, pero el planteamiento no prosperó.

Varios diputados opositores insistieron en el tratamiento, teniendo en cuenta que muchas comunidades están pendientes del tratamiento. Sin embargo, el voto de los oficialistas sumado a los liberocartistas se impuso a favor de la impunidad.

“Evidentemente ya existe una acuerdo para salvar a sus corruptitos, pero pido encarecidamente a que se reconsidere, para no quedar como cómplices”, dijo González.

Los beneficiados

El principal beneficiado con la postergación fue Hernán Ysidro Rivas (ANR, HC), intendente de Tomás Romero Pereira (Itapúa), padre del acusado senador cartista Hernán David Rivas. Este pedido lleva más de un año “cajoneado”.

También se benefició Tomás Olmedo (ANR, HC), intendente de Ñemby, quien anteriormente ya fue salvado de un pedido de intervención, pero fue denunciado por otro presunto daño patrimonial de al menos G. 700 millones.

Asimismo, se salvó César Machuca (ANR, HC), intendente de Ybyrarobaná (Canindeyú),quien cuenta con denuncias por supuestas obras “fantasmas”.

La lista de intendentes opositores salvados con el “pacto de impunidad” encabeza Juan M. Ávalos (Alianza), intendente de Lima (San Pedro), denunciado por la Junta Municipal, pero sin causa penal abierta.

Sigue con Silvio Andrés Peña (PLRA), intendente de Emboscada, denunciado por siete concejales, pero sin investigación fiscal y Vidal Argüello (Alianza), intendente de Yby Yaú.