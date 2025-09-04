Padre de Hernán Rivas va por su segunda salvada de intervención junto a otros 5 intendentes

Tras reunión de mesa directiva de la Cámara de Diputados ayer, se acordó incluir -para finiquitar su tratamiento- todos los pedidos de intervención pendientes en la Cámara Baja, que son en total seis, destacando dos que ya se tratan por segunda vez, el del intendente cartista de Tomás Romero Pereira (Itapúa), padre del senador Hernán Rivas, Hernán Ysidro Rivas, y el del colorado cartista de Ñemby, Tomás Olmedo.

A estos casos a ser estudiados se suman los del intendente de Lima (San Pedro), Juan Manuel Ávalos (Alianza); el de Ybyrarobaná (Canindeyú), César Machuca (ANR, cartista), el de Emboscada (Cordillera), Silvio Andrés Peña (PLRA) y el de Yby Yaú (Concepción), Vidal Argüello (Alianza).

Luego de proceder a deshacerse del intendente opositor de Ciudad del Este Miguel Prieto por destitución y el cartista de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez por renuncia, antes de ser rajado, ahora la mayoría cartista ya abrió el paraguas y adelantó que no pretenderían proceder con más intervenciones, por lo que todas estas irían al archivo.

Estratégicamente todos estos pedidos pendientes fueron cajoneados hasta este momento, para poder alegar que, en el caso de ser echados, los jefes comunales, ya no habría tiempo razonable para reemplazarlos dado que la ley obliga a que el sucesor necesariamente sea electo en comicios.

“Postura oficial (de la bancada) no hay, pero personalmente te digo que estamos sobre la hora. Está muy complicado porque están los plazos encima. Realmente ese análisis -que seguramente ustedes también lo hacen-, estamos ahí nomás (del final del mandato de estos intendentes)”, afirmó ayer la líder de bancada de Honor Colorado, Rocío Abed.

La primera salvada al papá de Rivas

A modo de ejemplo, el caso del padre de Hernán Rivas estuvo congelado más de un año (desde el 5 de junio de 2024) en el Ministerio del Interior, pese a que la ley lo obligaba a remitir en un plazo máximo de 5 días. Recién enviaron a Diputados el pasado 26 de agosto.

Esto, pese a que el intendente Rivas está investigado por la Fiscalía y ya fue salvado por esta misma cámara de Diputados de un primer pedido de intervención en 2023, por un presunto desvío de al menos G. 2.000 millones.

Caso similar al de Olmedo de Ñemby, que, si bien fue sobreseído definitivamente en una de las causas en su contra por lesión de confianza, estafa y otros, en febrero pasado, acumula otras serias denuncias y también fue salvado en 2023.