Yolanda espera que hartazgo en Nepal se replique en el Paraguay

La senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional (CN), se hizo eco de las protestas de la ‘Generación Z’ en Nepal donde miles de manifestantes bajo las etiquetas “#NepoKid” y “#NepoBabies” para denunciar una cultura de nepotismo y amiguismo en la que, según ellos, las oportunidades laborales y políticas se heredan en lugar de ganarse por mérito.

La gota que colmó el vaso fue el bloqueo a 26 plataformas de redes sociales entre ellas facebook, Instagram y X. La censura fue considerada por los nepalíes como “un ataque directo a la libertad de expresión”.

La legisladora opositora, en alusión al movimiento Honor Colorado y al gobierno de Santiago Peña, cuestionó que subestime a la jóvenes ante el abuso de poder en detrimento de las clases populares.

“¿Será que están tan confiados en que esto que pasó en Nepal nunca va a pasar en Paraguay? ¿Hasta dónde puede llegar la confianza de que esto no sucederá en nuestro país?", dijo la parlamentaria.

Aseguró que, en la actualidad, existe un hartazgo de una mayoría, pero sobre todo de los jóvenes ante la falta de oportunidades y de trabajo en el país. Reveló que a diario reciben la visita de padres de familia llorando por un “puestito de trabajo” para sus hijos y lamentando la falta de trabajo, pese a contar con título universitario.

“Hoy resulta ser que en el extranjero tenemos más jóvenes que aquí en Paraguay, porque los jóvenes que quedan mueren debajo de un camión scania porque el único transporte que tienen es una miserable moto porque no hay transporte para ir al trabajo”, lamentó.

“Yo sinceramente espero que se replique en la República del Paraguay el hartazgo de los jóvenes de la gente, el hartazgo contra los abusos, la corrupción, el nepotismo, el abuso continuado de ese grupo político que circunstancialmente está en el poder, el abuso de esas mayorías que, valiéndose de supuestos resultados de elecciones, abusan cada día”, manifestó en el espacio de oradores.

El Partido Colorado está en deuda con el pueblo, afirma senadora

En la víspera del aniversario del Partido Colorado, Paredes dijo que es un buen día para recordar las deudas que tiene la agrupación con el pueblo. “El Partido Colorado le debe muchísimo al pueblo paraguayo: le debe salud, educación y oportunidades de vida. No esperemos llegar a la circunstancia que llegó Nepal para hacer correr a los delincuentes y corruptos que manejan años y años este país”.

Indicó que lo único que ha traído la democracia después de Alfredo Stroessner “es un grupo de maleantes y delincuentes que usufructúan el poder de la República para destruir a un pueblo”,afirmó. Agregó que la historia ha demostrado y ojalá seamos concientes y no lleguemos a esto, pero lastimosamente la historia ha demostrado que solo con actos de violencia se logra conquistar la libertad de los pueblos,

“Es una tristeza que tenga que decir esto, y lo único que me doy cuenta y que la gente percibe que a través de las instituciones democráticas debidamente instaladas en los distintos países no se puede hacer la tan anhelada revolución social”, lamentó la legisladora.