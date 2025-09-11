Oposición cuestiona que sólo Rivas esté imputado y se encubra a responsables académicos

El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP) expresó serias dudas sobre el proceso de investigación, señalando que llama la atención que solo el senador Hernán David Rivas haya sido imputado, pese a que, para otorgar un título universitario, intervienen varias autoridades académicas.

“Vamos a estar en un serio problema legal… genera un problema de credibilidad en el sistema de justicia, puede generar pedidos de nulidades”, advirtió.

Filizzola subrayó que no se trata de falsificación de firmas, ya que los documentos poseen firmas auténticas de rectores, decanos y docentes, sino de la veracidad del contenido académico. Según su análisis, esto implica necesariamente la participación de más personas.

Lea más: Corte suspende matrícula de Hernán Rivas por presunto título falso

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“A mí me llama mucho la atención que solamente haya sido acusado Hernán Rivas, como si él solo pudiera haber falsificado todo. Esto no puede hacer una sola persona… si el contenido es falso, ¿cómo es posible que solo él esté imputado?”

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También destacó la posible cadena de responsabilidades dentro de la universidad. “El rector puede decir que firmó porque el decano le envió, el decano dirá que lo hizo por orden del secretario, y así sucesivamente… esto pudo ser un concierto criminal, no un acto individual”.

Para Filizzola, la hipótesis fiscal parece “muy ambiciosa” y corre el riesgo de convertirse en un proceso simbólico que termine en la nada, sin responsabilidades reales para todos los involucrados.

Reacciones oficialistas: prudencia y confianza en Rivas

En contraste, desde el oficialismo colorado surgieron mensajes más cautelosos y defensivos. El senador Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC) manifestó su confianza en la palabra de Rivas, aunque pidió que las instituciones esclarezcan el caso.

“Ojalá que se pueda dilucidar este caso que afecta la imagen del cuerpo legislativo. Él nos aseguró que culminó la carrera de Derecho y nos mostró su matrícula. Yo confío en el senador David”.

Galaverna advirtió que, si se confirma que Rivas no es abogado, podría haber “graves problemas dentro del Poder Judicial”.

Según Maidana, el MEC ya se expidió

Por su parte, el senador Derlis Maidana (ANR, HC) se mostró respetuoso de los procesos institucionales y recordó que, hasta el momento, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) avaló el título de Rivas. “El MEC había manifestado siempre que el título del colega tiene todos los requisitos materiales. La investigación debe avanzar y se tiene que clarificar toda esta situación”.

Maidana sostuvo que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) podría tomar medidas solo una vez que haya una decisión judicial definitiva.