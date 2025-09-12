Audios de senadores: Cartismo rompe todas las reglas para someter, dice Wiens

Los senadores cartistas Norma Aquino, conocida como Yamy Nal, y Javier Vera, alias Chaqueñito, están envueltos en otro escándalo más ante la difusión de audios que revelarían compra de votos y negociados en el Congreso y que salpica a varios parlamentarios, entre ellos el presidente de Congreso Nacional Basilio “Bachi” Núñez.

Lea más: Mario Abdo: La ANR no persigue ni se arrodilla ante nadie

En reacción a caso, el precandidato presidencial Arnoldo Wiens (ANR-Añetete) sentó postura en sus redes sociales, indicando que la situación confirma que el cartismo rompe todo tipo de reglas.

“El caso del senador Hernán Rivas y los supuestos audios de otros dos senadores confirman lo que venimos advirtiendo desde hace tiempo: este gobierno y el cartismo, en su conjunto, han profanado el nombre y el legado del Partido Colorado. Rompen todas las reglas con tal de someter a la justicia y convertirla en un arma de persecución contra sus adversarios. Utilizan el dinero del pueblo para comprar lealtades y asegurarse obediencia", escribió Wiens.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Arnoldo Wiens dice que el gobierno de Peña se olvidó de la gente

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidenciable colorado disidente indicó que el gobierno de Santiago Peña se sostiene a base a la corrupción y la compra de lealtades con el dinero público.

“Este es un gobierno que se sostiene a base de corrupción. Su método es mantener un apoyo servil que le permita seguir saqueando al Estado paraguayo.Seguramente la Fiscalía y los demás órganos de control se comportarán como siempre: harán la vista gorda. Están ocupados persiguiendo a los adversarios del gobierno", puntualizó Wiens.