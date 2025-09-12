Audios de senadores: Cartismo rompe todas las reglas para someter, dice Wiens

Los senadores cartistas Norma Aquino, conocida como Yamy Nal, y Javier Vera, alias Chaqueñito, están envueltos en otro escándalo más ante la difusión de audios que revelarían compra de votos y negociados en el Congreso y que salpica a varios parlamentarios, entre ellos el presidente de Congreso Nacional Basilio “Bachi” Núñez.
En reacción a caso, el precandidato presidencial Arnoldo Wiens (ANR-Añetete) sentó postura en sus redes sociales, indicando que la situación confirma que el cartismo rompe todo tipo de reglas.
“El caso del senador Hernán Rivas y los supuestos audios de otros dos senadores confirman lo que venimos advirtiendo desde hace tiempo: este gobierno y el cartismo, en su conjunto, han profanado el nombre y el legado del Partido Colorado. Rompen todas las reglas con tal de someter a la justicia y convertirla en un arma de persecución contra sus adversarios. Utilizan el dinero del pueblo para comprar lealtades y asegurarse obediencia", escribió Wiens.
El presidenciable colorado disidente indicó que el gobierno de Santiago Peña se sostiene a base a la corrupción y la compra de lealtades con el dinero público.
“Este es un gobierno que se sostiene a base de corrupción. Su método es mantener un apoyo servil que le permita seguir saqueando al Estado paraguayo.Seguramente la Fiscalía y los demás órganos de control se comportarán como siempre: harán la vista gorda. Están ocupados persiguiendo a los adversarios del gobierno", puntualizó Wiens.