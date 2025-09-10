Mario Abdo: La ANR no persigue ni se arrodilla ante nadie

“El coloradismo es el respeto a la Constitución, el que defiende la República, la independencia de los poderes. El Partido Colorado defiende los intereses de la gente. El partido no está al servicio de la oligarquía, a los poderes fácticos, a grupos económicos, a grupos de poder. Ese no es coloradismo. No es el que tuerce las reglas de juego para beneficiar a grupos económicos amigos del poder”.

Así manifestó esta noche el expresidente de la República y líder del movimiento Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez, en el festejo adelantado de este sector disidente por el aniversario 138 de fundación de la Asociación Nacional Republicana (ANR), que se conmemora mañana. El mitin se llevó a cabo en el club de Paraguarí, en la ciudad homónima, capital del noveno departamento.

En el acto, Abdo estuvo acompañado del precandidato a presidente Arnoldo Wiens; legisladores y adherente de Añetete. En otro pasaje de su discurso, el exmandatario señaló que el coloradismo es tener representantes genuinos en el Consejo de la Magistratura (CM) y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y no con quienes tengan títulos falsos, el clara referencia al senador colorado cartista Hernán Rivas, procesado por presunto título falso.

Abdo Benítez también expresó que el Partido Colorado respeta la institucionalidad y no amenaza en la prensa. “El coloradismo defiende la democracia y la libertad. El coloradismo no persigue al que piensa diferente, el coloradismo no es echar a senadores porque te critican. Esa mayoría no le da derecho a enojarse con la prensa”, cuestionó.

Dijo que la prensa tiene la obligación de criticar a las autoridades, interpelar y ser la voz del pueblo. “El Partido Colorado tiene que dar la garantía de la libertad de expresión a los trabajadores de prensa. Quienes conforman comisiones en el Congreso para cercenar el trabajo de la prensa, no son colorados”, expresó.

Por su parte, Wiens indicó que el Partido “no puede ser trinchera de negocios personales”. Dijo que el gobierno actual “es la síntesis de todos los valores anti colorados: excluyentes, autoritarios y corruptos”.