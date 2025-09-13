Bloque opositor evalúa denuncia penal y expulsión de tres senadores cartistas

El Bloque Democrático de la Cámara de Senadores analizó ayer eventuales acciones en relación con el escándalo que sacude a la bancada cartista, debido a los audios filtrados que revelan una supuesta repartija de una millonaria donación de Taiwán de US$ 8 millones, compra de votos y aprietes por cargos.

En los audios filtrados se escucha aparentemente a la senadora Norma Aquino, alias Yamy Nal (ANR, HC), hablar de una repartija de US$ 8 millones entre el titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) y los senadores cartistas Silvio “Beto” Ovelar, Juan Carlos “Nano” Galaverna y Lizarella Valiente. Asimismo, habla de supuestos pedidos de cargos a Justo Zacarías Irún, titular de Itaipú, beneficios extras en cupos de combustible y la falta de pago de un “Tañarandy” que no les estaba llegando. El audio compromete principalmente al primer anillo del cartismo, que en principio convoca para este lunes 15 a los senadores Aquino y Vera, a las 10:00 en la Cámara Alta, luego de la reunión de la Mesa Directiva.

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) afirmó que en los tres audios se contemplan al menos seis tipos penales. “Como notitia criminis estamos obligados a una denuncia penal al Ministerio Público. La pérdida de investidura en este caso no necesita ninguna investigación y no cabe el principio de inocencia pues ellos mismos declaran solicitar dinero, cargos, combustible y hacer figurar vehículos en Itaipú a cambio de sus votos. A confesión de parte relevo de pruebas”.

Amarilla informó que tras la reunión, a la cual no asistieron todos los senadores integrantes del bloque, se debatió y se dio seguimiento de la elaboración de dos escritos: Uno de pérdida de investidura y otro de denuncia penal a la Fiscalía por notitia criminis. “El lunes decidimos si presentamos los dos o uno solo, pero el lunes se presenta algo”, indicó. Reiteró que el bloque está “elaborando ambos escritos” y remarcó que este lunes “vamos a decidir si se presentan ambos o solo uno de ellos”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Audios de Chaqueñito y Yamy Nal: ¿están hechos con IA?

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otro escándalo

Amarilla reveló que hace 15 días denunció en una reunión de la mesa directiva que a unos 17 funcionarios que serían cupos de la senadora Zenaida Delgado (ANR, HC) se les descuenta un porcentaje de sus salarios, que sería como un “peaje” para mantenerse en sus cargos. La acusación también salpica a la pareja de la senadora, Gustavo Vera.

Lea más: La reacción de “Chaqueñito” al difundirse sus supuestos audios

Zenaida asumió recientemente la comisión de Desarrollo en reemplazo del senador Arnaldo Samaniego (ANR), quien preside la comisión de Asuntos Electorales. A causa de la serie de irregularidades, tres funcionarios antiguos de la comisión pusieron a disposición sus cargos a la Dirección de Talento Humano.

La senadora Amarilla mencionó que pidió al igual que otros senadores al presidente del Senado que tome medidas al respecto.

Audios salpican a Zenaida

Chaqueñito: -Acá vinieron los asesores de Zenaida vinieron a tomar café, antes de ayer, y estaba mi asesor acá y ha’ekuera ikueraima Zenaida, a Zenaida se le dio hasta cupos de combustible no sé porque demás cosas todo el compromiso, y después ella se fue a pedir en Itaipú se fue a pedir la vicepresidencia luego ya pidió.

Yami Nal: - ¿Vicepresidencia de que?

Chaqueñito: Encima Cartes ya le compró para su mansión ojehekyima chugui oho, ikueraima chuguí.

Yaminal - Yo sé que están ya ikueraima chugui, así que no vayas vos a hacer macanada.

Chaqueñito: los asesores le están por abandonar te cuento.

Yami Nal: No, vos sabes que ellos te quieren estirar la lengua a vos y te descuidas y te están grabando Chaqueñito. No confíes ellos.

Chaqueñito: No, no che nda penai. Bienvenido a mi casa le ofrezco café y jugo pero cualquier cosa le cuentan a Dr, Aquino, que es mi asesor jurídico.

Yami Nal: No porque no son de fiar.