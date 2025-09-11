La reacción de “Chaqueñito” al difundirse sus supuestos audios

Se dieron a conocer audios en los que supuestamente la senadora Yamy Nal y “Chaqueñito” hablan de negocios por cargos, una supuesta repartija de una donación de US$ 8 millones de Taiwán para el Congreso Nacional y hasta que sus votos valen US$ 20.000.

El senador devenido a colorado cartista, Javier Vera, habló sobre los mismos y aseguró que él no envió audio alguno a su colega, ya que cuando quiere hablar con la misma, acude hasta su oficina a solicitar audiencia.

“Yo con Yamy Nal hablo personalmente dentro del Senado, dentro del recinto, primero eso, segundo, yo no voy a incurrir a esas cosas ni a esos chantajes de audio, porque yo jamás en la puta vida le envíe audios a Yamy Nal ni a nadie de mis colegas (sic)”, sostuvo.

En los audios se escucha que el senador habla de un negocio de alquiler de vehículos a Itaipú Binacional. Sobre el hecho, aseguró que él compró su propio vehículo con su salario.

También se escucha en el audio que quien sería Javier Vera habla de que pidió un cargo de Itaipú para un asesor jurídico suyo y que el mismo sea comisionado a su oficina. Sobre esto, respondió que se puede corroborar cuantos funcionarios hay en su oficina, que todos son de la misma y negó que pida cargo alguno a alguien.

Un ofuscado y nervioso “Chaqueñito”

El tono del senador exmiembro del Partido Cruzada Nacional, partido por el que ingresó a la Cámara para después pasarse al oficialismo apenas asumió, negó ser la persona del audio en el que presuntamente se negocian cargos, votos y repartijas.

“Me estás haciendo una pregunta de mentira, una mentira que no tiene nada que ver, yo jamás a Yamy Nal le envíe ningún audio y hablar de cargos con Yamy Nal, negativo eso, señor”, expresó.

Finalmente, “Chaqueñito” acusó a los dos entrevistadores de ser personas que “se burlan de la gente” y cortó enojado la llamada para terminar la entrevista con la radio 780 AM.

Hoy el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez respondió ante la consulta de estos audios y evitó responder si es que investigarían a los senadores mencionados. Incluso, se excusó en hablar con los mismos con un recorrido que deben realizar por las seccionales coloradas por el aniversario de la Asociación Nacional Republicana (ANR).