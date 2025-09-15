Nuevo Liberalismo suma a Avalos Mariño en Paraguarí

El movimiento Nuevo Liberalismo, liderado por el gobernador de Central y aspirante presidencial 2028 Ricardo Estigarribia, y cuya chapa para presidir el PLRA en 2026 es el intendente de Fernando de la Mora Acides Riveros y el diputado Antonio Buzarquis, anunció la adhesión del diputado de Paraguarí, Jorge Ávalos Mariño.

Fue en un acto que contó con la presencia de los intendentes liberales del citado departamento, quienes oficializaron su adhesión en un acto realizado en la capital departamental.

Avalos Mariño fue electo vicepresidente segundo de la Cámara De Diputados en marzo (76 votos a favor, 1 abstención y 3 ausentes) cuando Raúl Latorre (ANR, HC) obtuvo su re-rekutu.

Integra en la Cámara Baja la bancada PLRA-A, la más identificada con el cartismo. Incluso integró el comité de bienvenida, junto a Marcelo Salinas y Pastor Vera, cuando Santiago Peña fue a dar su informe al Congreso.

El encuentro en Paraguarí contó además con la participación de referentes partidarios como el exvicepresidente de la República, Julio César “Yoyito” Franco, y el senador Sergio Rojas, quienes coincidieron en que este paso fortalece la construcción de un PLRA unido y competitivo de cara a los próximos desafíos electorales: municipales 2026 y generales 2028.

Piden dejar las diferencias

El candidato a la presidencia del PLRA, Alcides Riveros, celebró la incorporación. “Estamos llamados a dejar de lado las diferencias y construir juntos la victoria. La unidad es la única garantía de que el liberalismo pueda recuperar municipios en el 2026 y proyectarse con fuerza hacia las presidenciales del 2028”.

Por su parte, Estigarribia sostuvo que “el liberalismo debe caminar unido, escuchar a la gente y ofrecer respuestas claras a los problemas de cada comunidad. Solo así podremos consolidar un partido fuerte y competitivo para los próximos años”.

Según el movimiento, con estas nuevas incorporaciones, el Nuevo Liberalismo “reafirma su compromiso de trabajar en todo el país para consolidar un proyecto nacional que devuelva la esperanza al pueblo paraguayo y proyecte al liberalismo como pieza fundamental de la oposición”.